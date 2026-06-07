Aziz Yıldırım başkan oldu mu, Aziz Yıldırım kaç oy aldı?

Fenerbahçe’de yapılan kongre seçimlerinin ardından Aziz Yıldırım’ın aldığı oy sayısı ve başkanlık sonucu gündemin en sıcak başlıkları arasında yer aldı. “ Aziz Yıldırım başkan oldu mu?” sorusu sosyal medyada yoğun şekilde araştırılırken, kongre üyeleri ve taraftarlar resmi sonuçları bekliyor. Seçim süreciyle ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE’DE TARİHİ KONGRE HEYECANI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihinin en kritik ve en yüksek katılımlı kongrelerinden biri Kadıköy’de yoğun bir atmosferde sürüyor. Sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yaşanırken, binlerce kongre üyesi kulübün geleceğini belirlemek için sandık başında oy kullanıyor. Taraftarlar ise seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

OY VERME İŞLEMİ SABAH 10.00’DA BAŞLADI

7 Haziran 2026 Pazar günü eski Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulan sandıklarda oy verme işlemi sabah saat 10.00 itibarıyla resmen başladı. Gün boyu sürecek oy kullanma işlemlerinde üyeler, kulübün yeni yönetimini belirlemek için yoğun katılım gösteriyor.

OY SAYIMI SAAT 17.00’DE BAŞLAYACAK

Resmi tüzük gereği oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek. Sandıkların kapanmasının hemen ardından görevliler tarafından oy sayım süreci başlatılacak. Sayımın başlamasıyla birlikte sonuçların da kısa süre içinde ortaya çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy sayım sürecinin başlamasıyla birlikte sandık bazlı sonuçların kademeli olarak duyurulması öngörülüyor. Salonda bulunan dev ekranlar ve FB TV üzerinden anlık paylaşımlar yapılırken, kongre üyeleri ve taraftarlar resmi sonuçları yakından takip ediyor.

TARAFTARLAR SONUÇLARA KİLİTLENDİ

Seçim heyecanının doruğa ulaştığı kongrede, sarı-lacivertli camia yeni başkanın kim olacağını merakla bekliyor. Milyonlarca taraftar ekran başında gelişmeleri takip ederken, Fenerbahçe’nin yeni dönemini belirleyecek sonuçlar büyük bir heyecanla bekleniyor.