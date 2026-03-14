Haberler

Ayşegül Eraslan öldü mü, öldürüldü mü, intihar mı etti? İşte Benim Stilim Ayşegül Eraslan neden öldü?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayşegül Eraslan öldü mü, öldürüldü mü? "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan'ın ani ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, genç fenomenin ölüm nedeni hakkında net bilgi ararken, yetkililerden gelecek resmi açıklama bekleniyor.

"İşte Benim Stilim" yarışmasının sevilen yarışmacısı Ayşegül Eraslan hayatını kaybetti. Peki Ayşegül Eraslan neden öldü? Ölümüyle ilgili iddialar sosyal medyada gündem olurken, hayranları merak içinde resmi açıklamayı bekliyor. Ayşegül Eraslan'ın ölümü ve ardındaki sebepler hakkında son gelişmeleri sizler için derledik.

AYŞEGÜL ERASLAN ÖLDÜ MÜ?

Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Ayşegül Eraslan'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu İstanbul'daki yetkililere bildirdi. Polis ekipleri, Eraslan'ın dairesine girdiklerinde genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, sosyal medya hesabında paylaştığı iddia edilen ve üzerinde kan izleri bulunan bir not kağıdı dikkat çekti.

Notta yer alan ifadeler şu şekildeydi:

"Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı."

Bu sarsıcı mesaj ve notun fotoğrafı, olayın intihar olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Ancak kesin ölüm nedeni, yapılacak detaylı otopsi incelemesinin ardından netleşecek.

AYŞEGÜL ERASLAN KİMDİR?

Ayşegül Eraslan, Türkiye'nin sevilen moda yarışmalarından "İşte Benim Stilim" programıyla tanındı. Yarışmadaki stili ve dikkat çeken diyaloglarıyla geniş kitlelerin ilgisini çeken Eraslan, yarışma sonrası sosyal medya içerik üreticisi olarak kariyerine devam ediyordu. 27 yaşında genç yaşta hayatını kaybeden Eraslan'ın ani vefatı, moda ve magazin dünyasında büyük üzüntü yarattı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yeri incelemelerinin ardından Ayşegül Eraslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, genç kadının son dönem görüşmelerini ve sosyal medya aktivitelerini mercek altına aldı. Soruşturmanın detayları ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Osman DEMİR
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

