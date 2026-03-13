Ayşegül Eraslan intihar mı etti, İşte Benim Stilim yarışmacısı neden intihar etti?

Bir yarışmayla tanındı, sosyal medyada adından sıkça söz ettirdi… Ancak Ayşegül Eraslan'dan gelen ölüm haberi herkesi şaşkına çevirdi. Olayın ardından ortaya atılan intihar iddiaları ise pek çok soruyu beraberinde getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AYŞEGÜL ERASLAN İNTİHAR MI ETTİ?

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan'ın ölümü sonrası kamuoyunda intihar iddiaları gündeme geldi. İlk bilgilere göre olayla ilgili bu ihtimal üzerinde durulduğu öne sürülse de, yetkililer tarafından kesin bir açıklama yapılmadı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

AYŞEGÜL ERASLAN NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Ayşegül Eraslan'ın neden intihar ettiği iddiasına ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar ve bıraktığı öne sürülen not, olayla ilgili çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu. Ancak Eraslan'ın ölümüne ilişkin kesin nedenin yapılacak incelemeler ve soruşturma sonucunda netleşmesi bekleniyor.

AYŞEGÜL ERASLAN ÖLDÜ MÜ?

Evet. "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Sabah saatlerinde yakınlarının durumu fark etmesi üzerine yetkililere haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

AYŞEGÜL ERASLAN NEDEN ÖLDÜ?

Ayşegül Eraslan'ın kesin ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Eraslan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yetkililer tarafından yapılacak otopsi ve incelemelerin ardından ölüm nedeni netlik kazanacak.

KANLI MEKTUP OLAYI NEDİR?

Ayşegül Eraslan'ın ölümünün ardından sosyal medyada paylaşıldığı iddia edilen bir "kanlı not" görüntüsü gündem oldu. Eraslan'ın Instagram hesabında paylaştığı mesaj ve söz konusu görüntü, olayın ardından birçok kişi tarafından dikkatle incelendi.

Bu görüntünün ardından kamuoyunda çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak kanlı notun içeriği ve olayla bağlantısına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Söz konusu detayın da soruşturma kapsamında incelendiği belirtiliyor.