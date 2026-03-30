Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.'nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 'Zimmet' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

  • Gözaltına alınan şüpheliler, Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., aynı müdürlüğün mutemeti S.K. ve Etimkent A.Ş. kasa sorumlusu H.B.'dir.
  • Usulsüzlükler, Sayıştay'ın 2025 yılı denetimlerinde belediyenin aşevi, yemek alımı ve dağıtım işlemleri ile şirketin hesaplarında tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında yapılan 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimler sırasında, Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş’nin hesap bilgilerinde tespit edilen usulsüzlükler yönünden düzenlenen raporlar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından zimmet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında; sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent A.Ş. kasa sorumlu personeli H.B. isimli şüpheliler hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararları ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden 30 Mart 2026 tarihinde şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapıldı, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı." idadeleri kullanıldı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bunlar birbirini ihbar etmiştir ..

