"Nişanlıyım" diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı

Sosyal medyada milyonlarca izlenen metro videosunun ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Camdaki buharla kalp çizerek iletişim kurduğu kadından “Nişanlıyım” cevabını alan içerik üreticisi, bir yıl sonra aynı kadınla yeniden bir araya geldi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada paylaşılan yeni videoda içerik üreticisi ile aynı kadının birlikte görüntü verdiği görüldü. Samimi tavırların dikkat çektiği görüntülerde ikilinin kameraya birlikte poz verdiği anlar kısa sürede gündem oldu.

“BÜYÜK BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ”

Paylaşımda yer alan “Metrodaki kıza büyük buluşma gerçekleşti video geliyor” ifadeleri, olayın devamının geleceğine işaret etti. Görüntüler, ilk karşılaşmanın ardından ilişkinin yeniden kurulduğu yorumlarına neden oldu.

NİŞAN BOZULDU İDDİASI

Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre kadının nişanlısından ayrıldığı öne sürüldü. Bu iddia, kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırırken olayın gerçekliği ve süreci tartışma konusu oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kimi kullanıcılar yaşananları “film gibi hikâye” olarak yorumlarken, bazıları ise kızın nişanlısından ayrılması nedeniyle sert tepki gösterdi.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Kısmetten ötesi yok gerçekten. Bir yıl önce 'nişanlıyım' diyerek biten hikaye bugün bambaşka bir yere evrilmiş. Şansları bol olsun

- Biz kime güveneceğiz

- Demek ki kurguymuş, belki de zaten hayatında hep bu adam vardı

- İstemsizce kötü bir önyargı oluştu

- Eleman yuva yıktı lan

Kaynak: Haberler.com