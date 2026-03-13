Son dönemde sosyal medya ve televizyon dünyasında tanınan isimlerden biri olan Ayşegül Eraslan, 27 yaşında hayatını kaybetti. Moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni olarak bilinen Eraslan, özellikle İşte Benim Stilim yarışmasındaki performansıyla geniş bir takipçi kitlesi kazanmıştı. Ancak son günlerinde özel hayatı ve yaşadığı sıkıntılar kamuoyunun merak konusu oldu. Peki, Ayşegül Eraslan evli mi, eşi kim? Detaylar...

AYŞEGÜL ERASLAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Yarışmacı Ayşegül Eraslan'ın özel hayatı, sevenleri tarafından yakından takip ediliyordu. Son bilgilere göre Ayşegül Eraslan şu anda evli değil ve herhangi bir ilişki içerisinde olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada özel hayatıyla ilgili paylaşım yapmaktan kaçınan Eraslan, takipçilerine daha çok moda ve tasarım içerikleri sunmayı tercih ediyordu.

AYŞEGÜL ERASLAN KİMDİR?

Ayşegül Eraslan, 27 yaşında genç bir moda tasarımcısıydı. Moda dünyasında yaratıcı tasarımları ve stil anlayışıyla dikkat çeken Eraslan, sosyal medya platformlarında da geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Özellikle İşte Benim Stilim yarışmasındaki performansıyla ün kazanan Ayşegül, hem moda hem de sosyal medya dünyasında adından söz ettiriyordu. Takipçileri, onun özgün stil anlayışını ve tasarım yeteneğini yakından takip ediyordu.

AYŞEGÜL ERASLAN NEDEN ÖLDÜ?

Trafik bir şekilde hayatını kaybeden Ayşegül Eraslan, Ortabayır Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Sosyal medya hesabında paylaştığı mesajlar, yaşadığı zorlukları ve ruh halini gözler önüne serdi. Özellikle "ben çok iyi bir insandım" mesajı ve kanlı bir not fotoğrafı, Eraslan'ın içsel sıkıntılarının ciddiyetini ortaya koydu. Ölümüyle ilgili resmi soruşturma başlatılmış olup, detaylar adli makamlarca incelenmektedir.