Moda yarışmalarının renkli yüzlerinden Ayşegül Erarslan, İşte Benim Stilim ile tanınmış ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Ancak 27 yaşındaki genç fenomenin ani ölümü, moda ve magazin dünyasında derin bir üzüntü yarattı.Peki, Ayşegül Erarslan kimdir? Ayşegül Erarslan neden öldü? İşte Benim Stilim Ayşegül Eraslan eski hali! Detaylar haberimizde...

İŞTE BENİM STİLİM AYŞEGÜL ERARSLAN KİMDİR?

Ayşegül Erarslan, Türkiye'nin moda dünyasında kısa sürede adından söz ettiren isimlerden biri olarak hafızalara kazındı. İşte Benim Stilim programına katılarak geniş kitlelerce tanınan Erarslan, cesur ve yenilikçi tarzı ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Podyumda sergilediği özgüven ve kendine has duruşu, onu yarışmanın diğer yarışmacılarından farklı bir noktaya taşıdı. Yarışmadaki her hamlesi, kıyafet seçimleri ve tarzıyla ilgili yorumlar, moda takipçileri arasında konuşulan detaylar haline geldi.

Program sonrasında Ayşegül Erarslan, sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi olarak kariyerini sürdürdü. 27 yaşındaki genç isim, özellikle moda ve yaşam tarzı paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Kısa sürede fenomen haline gelmesi, sosyal medyada yoğun bir takipçi kitlesi tarafından ilgiyle izlendi.

AYŞEGÜL ERARSLAN NEDEN ÖLDÜ?

Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan Ayşegül Erarslan'ın yakınları durumu yetkililere bildirdi. İstanbul'daki evine gelen polis ekipleri, genç kadını hareketsiz halde buldu. Olay yerindeki ilk incelemelerde, sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen ve üzerinde kan izleri bulunan bir not kağıdı dikkat çekti.

Bu notta Ayşegül Erarslan'ın "Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı." ifadelerine yer verdiği bildirildi. Kanlı not ve olayın koşulları, intihar ihtimalini gündeme getirirken, kesin ölüm nedeni yapılacak detaylı otopsi ve adli incelemeler sonucu netleşecek. Yetkililer, süreci titizlikle yürütüyor ve soruşturma devam ediyor.

İŞTE BENİM STİLİM AYŞEGÜL ERARSLAN ESKİ HALİ

Ayşegül Erarslan'ın yarışmadaki eski görüntüleri hâlâ sosyal medya ve moda takipçileri tarafından ilgiyle izleniyor. Podyumdaki cesur tercihleri, güçlü sahne duruşu ve dikkat çekici kombinleri, onu programın unutulmaz isimlerinden biri yaptı. Özellikle programda sergilediği kendine güven ve her hareketiyle tarzını konuşturması, eski halinin hayranlar tarafından sıkça hatırlanmasına neden oluyor.

Yarışmadan kalan bu görüntüler, sadece moda dünyasında değil, sosyal medyada da popülerliğini koruyan içeriklerden biri olarak değerlendiriliyor. Ayşegül Erarslan'ın tarzı, hâlâ moda ve stil üzerine paylaşımlarda referans gösterilen örnekler arasında yer alıyor.