Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, hukuk alanındaki uzun yıllara dayanan kariyeri, kamu yönetimindeki deneyimi ve yerel siyasette üstlendiği kritik görevlerle dikkat çeken bir isimdir. Peki, Ayşe Ünlüce kimdir? Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE KİMDİR?

Ayşe Ünlüce, Türk avukat ve siyasetçidir. Günümüzde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak yarışmış ve %51,03 oy oranı ile seçilmiştir.

İlk ve ortaöğrenimini Eskişehir’de tamamlayan Ayşe Ünlüce; Ülkü İlkokulu, Mehmetçik Ortaokulu ve Cumhuriyet Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Meslek hayatına Adalet Bakanlığı’nda ağır ceza hakimi olarak başlamış, daha sonra avukatlığa geçiş yapmıştır. Bu süreçte Türk Telekom A.Ş. Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Müşavirliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

2002-2006 yılları arasında Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı olarak görev yapmış, aynı dönemde Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları Komisyonu (TÜBAKKOM) içinde de aktif rol üstlenmiştir. Ayrıca çevre hukuku ve kadın hakları alanlarında çeşitli komisyon ve platformlarda görev almıştır.

2016-2018 yılları arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliği, 2018-2023 yılları arasında ise Genel Sekreterlik görevini yürütmüştür. 2023 yılında bu görevinden emekli olmuştur.

2024 yılında CHP tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmiş ve seçimleri kazanarak göreve başlamıştır. Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye delegasyonu başkanlığı görevlerini de üstlenmektedir.

AYŞE ÜNLÜCE KAÇ YAŞINDA?

Ayşe Ünlüce, 4 Ocak 1970 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

AYŞE ÜNLÜCE NERELİ?

Ayşe Ünlüce, Eskişehir doğumludur. 4 Ocak 1970 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelmiştir.

AYŞE ÜNLÜCE'NİN EŞİ KİMDİR?

Ayşe Ünlüce’nin eşi Aydın Ünlüce’dir. Aydın Ünlüce, 2023 yılında vefat etmiştir.