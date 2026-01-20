Son günlerde sosyal medyada ve haber ajanslarında sıkça gündeme gelen isimlerden biri Ayşe Sağlam oldu. Soruşturma çerçevesinde düzenlenen son operasyonda gözaltına alındığı belirtilen ve sonrasında dikkat çeken ifadelerde bulunan Ayşe Sağlam kimdir, ne iş yapıyor? Ayşe Sağlam kaç yaşında, nereli? Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe sağlam ifadesinde ne dedi? Detaylar...

AYŞE SAĞLAM KİMDİR?

Ayşe Sağlam, kamuoyunda daha önce tanınan bir isim değil. Resmi makamlarca paylaşılan bilgilere göre, henüz mesleği, yaşı ve memleketi hakkında net bir veri bulunmuyor. İstanbul'da ikamet ettiği ve sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Yetkililerden yapılacak resmi açıklamalar sonrası Ayşe Sağlam'ın dosyadaki konumu ve hakkında ortaya atılan iddialar daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtiliyor.

AYŞE SAĞLAM NE İŞ YAPIYOR?

Ayşe Sağlam'ın mesleği hakkında kamuoyuna yansımış herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Soruşturma dosyası ve gözaltı süreci, onun özel hayatı ve mesleki geçmişi hakkında spekülasyonların artmasına neden oldu.

AYŞE SAĞLAM KAÇ YAŞINDA?

Ayşe Sağlam'ın yaşıyla ilgili de herhangi bir resmi veri paylaşılmadı.

AYŞE SAĞLAM NERELİ?

Ayşe Sağlam'ın memleketi konusunda da resmi bir bilgi bulunmamakta.

FATİH KELEŞ'İN SEVGİLİSİ AYŞE SAĞLAM İFADESİNDE NE DEDİ?

Soruşturma dosyasına giren ifadeye göre Ayşe Sağlam, aylık gelirinin 35 bin TL olduğunu belirtti. Ayşe Sağlam, kendisine gösterilen fotoğraftaki özel jete hem gidiş hem dönüşte bindiğini kabul etti. Uçağın Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı özel jet olduğunu sonradan öğrendiğini belirten Sağlam, Kıbrıs'ta düzenlenecek bir güzellik yarışmasında jüri üyesi olduğu için bu yolculuğu yaptığını ifade etti.

Sabah'ta yer alan habere göre; Sağlam, ifadesinde uçakta bulunan arka odaya bazı kişilerin girip çıktığını anlattı. Bu kişilerden birinin tutuklu Rabia Karaca, diğerinin ise firari Murat Gülibrahimoğlu olduğunu söyledi. Sağlam, "Arka odaya giden kişilerden biri Rabia Karaca, diğeri ise Murat Gülibrahimoğlu'ydu" ifadelerini kullandı.