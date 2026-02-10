Ayşe Barım kimdir, Ayşe Barım ne yaptı, neden müebbet ceza isteniyor?

Ayşe Barım ismi neden gündemde, Ayşe Barım ne yaptı ve savcılık neden müebbet hapis cezası talep ediyor? Hakkındaki ciddi suçlamalarla gündeme gelen Ayşe Barım'la ilgili dava süreci, iddiaların içeriği ve müebbet isteminin dayanakları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

AYŞE BARIM NE YAPTI, NEDEN MÜEBBET CEZA İSTENİYOR?

Gezi Parkı eylemlerinde sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcılık, Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

248 GÜN TUTUKLU KALMIŞTI

Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirerek "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım, 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Barım, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 Ekim'de tahliye edilmiş, hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilmişti. Barım, 248 gün süren tutukluluğun ardından özgürlüğüne kavuşmuştu.

SAVCILIKTAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Duruşma savcısı, celse arasında sunduğu esas hakkındaki mütalaasında suç vasfını değiştirdi. Soruşturma aşamasında Barım hakkında "yardım etme" suçlamasıyla ceza talep edilirken, duruşma savcısı sanığın doğrudan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu işlediğini ileri sürdü ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

GEZİ EYLEMLERİNDE PLANLAMA VE YÖNLENDİRME İDDİASI

Savcılık mütalaasında, Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinde sanatçılar üzerinden planlama, organizasyon ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunduğu öne sürüldü. Barım'ın süreci hem sosyal medya üzerinden hem de sahada aktif şekilde yönettiği, bu eylemlerle hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna iştirak ettiği iddia edildi.

"GEZİ EYLEMLERİ PLANLI VE SİSTEMLİYDİ"

Mütalaada, Gezi Parkı eylemlerinin rastlantısal değil, planlı ve sistemli bir organizasyon çerçevesinde yürütüldüğü savunuldu. Ayşe Barım'ın, toplumda karşılığı olan ve kitleleri harekete geçirme gücü bulunan sanatçı ve oyuncular adına hareket ederek, eylemlerin yönlendirilmesinde irade gösterdiği belirtildi.

Savcılık, Barım'ın eylemlerin öncesinde ana aktörlerle doğrudan bir iletişim kaydının bulunmadığını ancak hazırlık ve başlangıç sürecinde sık ve düzenli temas kurduğunu, bu durumun tesadüf olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

YARGITAY KARARI MÜTALAAYA GİRDİ

Savcılık mütalaasında, Ayşe Barım'ın Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora ve Çiğdem Mater Utku ile birlikte hareket ettiği iddiasına da yer verildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin daha önce verdiği emsal kararın dikkate alındığı belirtilerek, Gezi Parkı eylemlerinin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu oluşturduğu ifade edildi.

KARAR DURUŞMASI YARIN

Ayşe Barım'ın yargılandığı davada karar duruşmasının yarın yapılacağı bildirildi.