Aynur Kanbur olayı nedir? SON DAKİKA! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur neden öldü, kim öldürdü?

Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur'un ölümüyle ilgili dosyada ortaya çıkan son gelişmeler, yıllardır yanıt bekleyen soruları yeniden gündeme taşıdı. Uzun süre faili meçhul olarak kalan cinayet soruşturmasında yeni adımlar atılırken, "Aynur Kanbur kimdir?", "Neden öldürüldü?" ve "Cinayeti kim işledi?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte Aynur Kanbur olayına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

AYNUR KANBUR KİMDİR?

Aynur Kanbur, bir dönem Türkiye'nin en tanınmış oryantal dans topluluklarından Mezdeke'nin üyeleri arasında yer alan isimlerden biri olarak biliniyordu. Sahne gösterileri ve performanslarıyla dikkat çeken Kanbur, grubun öne çıkan dansçılarından biri olarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Televizyon programları, organizasyonlar ve sahne etkinlikleriyle uzun yıllar adından söz ettiren Mezdeke grubunun tanınan isimlerinden olan Kanbur, sanat ve magazin dünyasında da yakından takip edilen kişiler arasında bulunuyordu. Ölümü ise dönemin en çok konuşulan olaylarından biri olarak kamuoyunun gündemine oturmuştu.

2016 yılında meydana gelen cinayetin ardından başlatılan soruşturma uzun süre sonuçlandırılamamış, dosya yıllarca faili meçhul cinayetler arasında gösterilmişti.

MEZDEKE DANSÇISI AYNUR KANBUR NEDEN ÖLDÜ?

Aynur Kanbur, 24 Mart 2016 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesindeki Fulya Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay sonrasında yürütülen soruşturmalarda cinayeti gerçekleştiren kişi ya da kişilere uzun yıllar ulaşılamadı. Bu nedenle dosya, çözülemeyen cinayetler arasında yer aldı ve kamuoyunda sık sık gündeme geldi.

2026 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin dosyayı yeniden ele almasıyla soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda bazı şüphelilerin kimliklerinin tespit edildiği bildirildi.

AYNUR KANBUR'U KİM ÖLDÜ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda sürdürülen soruşturma kapsamında, cinayeti işlediği değerlendirilen B.G. ile olayın azmettiricileri oldukları öne sürülen F.K. ve S.K.'nin kimliklerinin belirlendiği açıklandı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla üç şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, soruşturmanın da çok yönlü olarak sürdüğü ifade edildi.

10 YILLIK FAİLİ MEÇHUL DOSYADA KRİTİK GELİŞME

Aynur Kanbur cinayeti, yaklaşık on yıl boyunca çözülemeyen dosyalar arasında yer aldı. Ancak 2026 yılında yapılan yeni incelemeler ve araştırmalar sayesinde soruşturmada dikkat çekici bir aşamaya gelindi.

Gözaltına alınan üç şüpheliyle ilgili adli süreç devam ederken, kamuoyu soruşturmadan çıkacak sonuçları yakından izliyor. Bir dönem Mezdeke grubunun sevilen dansçılarından biri olan Aynur Kanbur'un ölümüyle ilgili dosyada yaşanan son gelişmeler, yıllardır beklenen sürecin yeniden hız kazanmasına neden oldu.

Soruşturmanın bundan sonraki aşamalarına ilişkin emniyet ve savcılık makamlarından yapılacak açıklamaların, dosyanın seyrini belirlemesi bekleniyor.