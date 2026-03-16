Aynı Yağmur Altında final mi yapıyor? Aynı Yağmur Altında dizisi neden final yapıyor, final bölümü ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarının yeni dizisi, son bölümüyle sosyal medyada gündem yarattı. İzleyiciler, özellikle tartışmalara neden olan sahneleri konuşuyor ve dizinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. 'Aynı Yağmur Altında' final mi yapıyor, yoksa hikâye ekranlarda devam mı edecek? Final kararı alındıysa, son bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte diziyle ilgili bilinmesi gerekenler ve izleyicilerin merakla beklediği detaylar haberin devamında yer alıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Evet, "Aynı Yağmur Altında" dizisi 7. bölümüyle final yapma kararı aldı. Dizi, yayınlandığı süre boyunca yaşanan tartışmalar ve beklenen izlenme oranına ulaşamaması nedeniyle ekranlara veda ediyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Dizinin final bölümü 22 Mart Pazar günü ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bu bölümle birlikte dizi, başrol oyuncularının ve güçlü kadrosunun yer aldığı hikâyesini tamamlayacak.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizi, özellikle Mine Çayıroğlu'nun canlandırdığı Tülin karakterinin muhafazakâr bir aileye "domuz eti" ikram ettiği sahneyle büyük tartışma yarattı. Ayrıca dizinin beklenen ilgiyi görememesi ve düşük izlenme oranları, yapımcıların final kararını almasına neden oldu.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN BAŞROLÜNDE KİMLER VARDI?

Başrolleri Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan paylaşıyordu. Dizide ayrıca Türk televizyonunun deneyimli isimleri Hülya Avşar, Levent Ülgen, Erkan Can ve Fikret Kuşkan gibi oyuncular da rol aldı.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Dizi ATV kanalında yayınlanıyordu ve pazar akşamları izleyiciyle buluşuyordu. Final bölümüyle birlikte dizinin yayın serüveni sonlanacak.