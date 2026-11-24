Ayı ve yavrusu neden vuruldu sorusu, olayın duyulmasının ardından kamuoyunun gündemine oturdu. İddialara göre Soğuksu Milli Parkı'ndaki ayılar son dönemde yiyecek bulmak için Kızılcahamam ilçe merkezine, özellikle çöp konteynerlerinin bulunduğu bölgelere inmeye başlamıştı. Bu durumun ilçe sakinleri arasında güvenlik endişesi yarattığı ve ayıları bölgeden uzaklaştırma çalışmalarının sonuç vermediği öne sürüldü. Ancak ayıların vurulması kararının kim tarafından ve hangi yasal dayanakla verildiği resmi olarak açıklanmadı.

ANNE AYI VE YAVRUSU NEREDE ÖLDÜRÜLDÜ?

Olay, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda yaşandı. Doğa gözlemcileri tarafından "Kar" olarak bilinen anne boz ayı ile yavrularından biri vurularak öldürüldü. Anne ayının diğer iki yavrusunun ise kaçarak kurtulduğu belirtildi.

AYILAR NEDEN VURULDU?

Ayıların neden vurulduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İddialara göre milli parktaki ayılar bir süredir yiyecek aramak için Kızılcahamam ilçe merkezine inmeye başlamıştı. Ayıların özellikle çöp konteynerlerinin çevresinde görülmesi, ilçe halkı arasında güvenlik endişesine yol açtı. Ayıları bölgeden uzaklaştırmaya yönelik önceki çalışmaların ise sonuç vermediği öne sürüldü.

Bazı iddialarda ayıların yetkililerin bilgisi ve onayıyla vurulduğu ileri sürüldü. Ancak bu kararı kimin verdiği ve kararın yasal dayanağı resmi olarak netlik kazanmadı.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 22 Kasım 2026'da olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma için Bakanlık Teftiş Kurulu görevlendirildi. Bakanlık, ihmali ya da kusuru tespit edilenler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı. Soruşturmada karar sürecinin, müdahalenin gerekçelerinin ve olası idari sorumlulukların inceleneceği belirtildi.

KAÇAN YAVRULAR ARANIYOR

Anne ayının hayatta kalan iki yavrusunu bulmak için bakanlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Yavruların nerede oldukları ve sağlık durumları henüz bilinmiyor. Anne ayıdan ayrı kalan yavruların kış koşullarında hayatta kalma ihtimali, doğa koruma dernekleri tarafından endişeyle takip ediliyor.

MECLİSE TAŞINDI

Olay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemine geldi. DEM Parti Milletvekili Perihan Koca, konuyu Meclis'e taşıyarak bakanlığın olaydan önceden haberdar olup olmadığını sordu. Koca, ayıların öldürülmesinin doğa koruma birimlerinin talebi üzerine kaymakamlık tarafından onaylandığını iddia etti.

DOĞA DERNEKLERİNDEN TEPKİ

Ankara Kent Konseyi, yavruların bulunarak koruma altına alınması da dahil olmak üzere yedi maddelik bir talep listesi açıkladı. Doğa Derneği ise milli parklarda avlanmanın ve silahla girilmesinin yasak olduğunu hatırlatarak olayın tüm yönleriyle soruşturulması çağrısında bulundu.

BOZ AYI KORUMA ALTINDA MI?

Boz ayı, Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi, yani Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan türler arasında yer alıyor. Milli parklarda yaban hayvanlarının avlanması yasak.