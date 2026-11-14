ATV'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 300 bin TL ödüllü 10. soruya kadar ilerleyen yarışmacı, bu kez Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularıyla ilgili bir soruyla karşılaştı. Ayhan Işık ve Sadri Alışık'ın yaşamları ile sinema kariyerlerinin konu edildiği soruda, iki sanatçı hakkında verilen bilgilerden hangisinin yanlış olduğu soruldu. Peki, Ayhan Işık Sadri Alışık aynı filmde oynadı mı? Detaylar haberimizde.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 300 BİN TL'LİK 10. SORU VE ŞIKLARI

Ayhan Işık ve Sadri Alışık hakkında hangisi yanlıştır?

A) İkisi de resim bölümünde okumuştur.

B) Sadri Alışık daha önce doğmuştur.

C) Hiç aynı filmde rol almamışlardır.

D) Ayhan Işık daha önce ölmüştür.

300 BİN TL'LİK SORUNUN DOĞRU CEVABI NEDİR?

Doğru cevap: C) Hiç aynı filmde rol almamışlardır.

Yeşilçam'ın iki önemli oyuncusu Ayhan Işık ve Sadri Alışık, kariyerleri boyunca aynı filmlerde kamera karşısına geçti. Bu yapımlardan biri de 1961 yılında çekilen Küçük Hanımefendi filmidir. Bu nedenle iki sanatçının hiçbir ortak filmde yer almadığını öne süren C seçeneği yanlış bilgidir.

AYHAN IŞIK VE SADRİ ALIŞIK HANGİ FİLMLERDE BİRLİKTE OYNADI?

Ayhan Işık ile Sadri Alışık'ın yolları 1951 yılında bir film setinde kesişti. İlerleyen yıllarda farklı yapımlarda birlikte rol alan iki oyuncu, Yeşilçam'ın tanınan ikilileri arasında yer aldı. Birlikte kamera karşısına geçtikleri filmler arasında Nejat Saydam'ın yönetmenliğini üstlendiği Küçük Hanımefendi serisi de bulunuyor. Bu yapımlarda Belgin Doruk da oyuncu kadrosunda yer aldı.

İki sanatçının ortak projelerinden bir diğeri ise 1963 yapımı Helal Olsun Ali Abi oldu. Sadri Alışık'ın unutulmaz karakterlerinden Turist Ömer de bu filmde izleyiciyle buluştu.