Aydın okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Aydın'da okul yok mu (AYDIN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış ve yüksek kesimlerdeki soğuk hava sonrası veliler "13 Şubat Cuma Aydın'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle dağ köylerinde ulaşımın aksaması ihtimali üzerine Aydın Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.
Aydın'da okul yok mu, 13 Şubat Cuma dersler iptal mi? Olumsuz hava şartları ve fırtına uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Aydın Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 13 Şubat Cuma Aydın okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.
AYDIN HAVA DURUMU
AYDIN
Aydın'da Ilıman ve Sabit Sıcaklık
AYDIN – Ege bölgesinin önemli merkezlerinden Aydın'da 13 Şubat Cuma günü sıcaklıkların oldukça sabit seyretmesi bekleniyor. Verilere göre günün en yüksek ve en düşük sıcaklıkları 12°C dolaylarında ölçülecek. Diğer illere nazaran daha sakin bir havanın beklendiği kentte, gökyüzünün yer yer bulutlu olması tahmin ediliyor.
AYDIN OKULLAR TATİL Mİ?
13 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.