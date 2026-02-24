KONDA Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem hakkında eşi Beyhan T. tarafından İstanbul 4. Aile Mahkemesi'ne boşanma ve tazminat davası açıldı. Eşi tarafından sunulan dilekçede, Erdem'in evlilik birliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 50 milyon TL maddi ve manevi tazminat talep edildiği bildirildi. Peki, Aydın Erdem Dolunay Soysert aşk iddiaları doğru mu? Detaylar...

AYDIN ERDEM DOLUNAY SOYSERT AŞK İDDİALARI DOĞRU MU?

Dava dilekçesinde, Beyhan T., eşi Aydın Erdem'in sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini ileri sürerek, son aldatma iddiasının oyuncu Dolunay Soysert ile yaşandığını kaydetti.

Buna göre dilekçede yer alan başlıca iddialar şunlar:

Erdem'in Dolunay Soysert ile birlikte yaşadığı,

İkili arasında Arnavutköy'deki bir evde beraberlik olduğu,

Yurt içi ve yurt dışı birlikte tatil yaptıkları,

HTS kayıtlarının incelenmesi halinde aynı yerlerde bulunduklarının ortaya çıkacağı iddiası.

Dilekçede ayrıca, Erdem'in aile konutunun ve çocukların ihtiyaçları için talep edilen maddi desteği karşılamadığı, tatile çıktığı sırada para göndermeyi reddettiği ve aile bütçesini ilişki için harcadığı öne sürüldü.

DAVA ÇERÇEVESİNDEKİ TALEPLER

Beyhan T.'nin mahkemeye sunduğu dilekçede yer alan talepler:

Beşiktaş'taki müşterek konutun kendisi ve çocuklarına tahsis edilmesi,

Çocukların velayetinin anneye verilmesi,

50 milyon TL maddi ve manevi tazminat ödenmesi.

Bu talepler, hem boşanma sürecinde hem de iddia edilen zararın telafi edilmesine yönelik yasal adımlar olarak mahkemeye iletildi.