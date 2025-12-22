Türkiye'nin en tanınmış iş insanlarından Sadettin Saran'ın eski eşi Aycan Ateş, sadece özel yaşamıyla değil, aynı zamanda iç mimarlık dünyasındaki başarılı kariyeriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Aycan Ateş kimdir? Sadettin Saran'ın eski eşi Aycan Ateş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Sadettin Saran ve Aycan Ateş neden ayrıldı? Detaylar haberimizde!

SADETTİN SARAN'IN ESKİ EŞİ AYCAN ATEŞ KİMDİR?

Aycan Ateş, Türkiye'nin önde gelen iç mimarları arasında yer alıyor ve tasarım dünyasında uzun yıllardır etkili bir isim olarak biliniyor. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Ateş, özellikle modern ve fonksiyonel tasarım anlayışıyla dikkat çekiyor. Mesleki kariyerini kendi kurduğu Ateş İç Mimarlık Mobilya ve Dekorasyon şirketi üzerinden sürdüren Aycan Ateş, İstanbul Nişantaşı'ndaki ofis ve showroom'u aracılığıyla birçok prestijli projeye imza atmıştır.

AYCAN ATEŞ KAÇ YAŞINDA?

Aycan Ateş'in doğum tarihi hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, tahminen 50'li yaşlarının ortalarında olduğu biliniyor.

AYCAN ATEŞ NERELİ?

Aycan Ateş'in doğum yeriyle ilgili kesin bilgi bulunmasa da, mesleki yaşamını İstanbul merkezli yürüttüğü biliniyor. İstanbul'da kurduğu Ateş İç Mimarlık Mobilya ve Dekorasyon şirketi aracılığıyla farklı projelere imza atması, onun İstanbul ile güçlü bir profesyonel bağa sahip olduğunu gösteriyor.

AYCAN ATEŞ NE İŞ YAPIYOR?

Aycan Ateş, Türkiye'nin önde gelen iç mimarlarından biri olarak, geniş bir yelpazede tasarım hizmetleri sunuyor. Kurucusu olduğu Ateş İç Mimarlık Mobilya ve Dekorasyon şirketi, hem estetik hem de işlevsellik odaklı projeleri ile tanınıyor.

SADETTİN SARAN VE AYCAN ATEŞ NEDEN AYRILDI?

Aycan Ateş, iş insanı Sadettin Saran ile evlilik yaşamış ve bu birliktelikten kızı Lal Saran dünyaya gelmiştir. Çiftin neden ayrıldığıyla ilgili medyada net bir açıklama bulunmamakla birlikte, kamuoyunda evliliklerinin zaman içinde sonlandığı ve her iki tarafın da kendi hayatlarına yöneldiği biliniyor.