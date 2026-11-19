Ayça Varlıer, Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin galasında, DJ Serhan Aydemir ile 6 yıllık ilişkilerini ortak kararla sonlandırdıklarını açıkladı. Varlıer, ayrılığın nedenini "Bazı frekanslar bazen tutmayıveriyor" sözleriyle anlattı. İnsanların zamanla değişip geliştiğini ve aynı yönde ilerlemeyebileceğini belirten Varlıer, bunun karşı tarafı kötü biri yapmadığını vurguladı. Ünlü oyuncu, "Artık bekâr bir kadınım" dedi. Serhan Aydemir ise ayrılıkla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ayça Varlıer ile Serhan Aydemir neden ayrıldı, ne kadar birlikte kaldılar, evliler miydi ve Serhan Aydemir kimdir soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Ayça Varlıer'in ayrılığına ilişkin tüm detaylar.

AYÇA VARLIER SERHAN AYDEMİR NEDEN AYRILDI?

Ayça Varlıer, ayrılığın nedenini aralarındaki uyumun zamanla azalmasına bağladı. Varlıer, Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin galasında yaptığı açıklamada, "Bazı frekanslar bazen tutmayıveriyor" dedi. İnsanların zamanla değiştiğini ve geliştiğini, ancak her zaman aynı yönde ilerlemeyebileceğini söyleyen Varlıer, bunun karşı tarafı kötü biri yapmadığını ifade etti. Varlıer, ilişkinin "süresinin dolduğunu" da sözlerine ekledi.

AYRILIK KARARINI KİM VERDİ?

Ayça Varlıer, ayrılık kararını Serhan Aydemir ile birlikte aldıklarını açıkladı. Varlıer, "Ortaklaşa karar verdik, bu ilişkiyi birlikte sonlandırdık" dedi.

AYÇA VARLIER İLE SERHAN AYDEMİR NE KADAR BİRLİKTE KALDI?

Ayça Varlıer ile Serhan Aydemir, yaklaşık 6 yıl birlikte kaldı.

AYÇA VARLIER İLE SERHAN AYDEMİR EVLİ MİYDİ?

Hayır, Ayça Varlıer ile Serhan Aydemir evli değildi. Çift, yaklaşık 6 yıl boyunca sevgili olarak birlikteliklerini sürdürdü.

SERHAN AYDEMİR AYRILIKLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Hayır, Serhan Aydemir ayrılıkla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

SERHAN AYDEMİR KİMDİR?

Serhan Aydemir, DJ olarak çalışıyor. Aydemir, Ayça Varlıer ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde yer aldı. Aydemir'in özel hayatına ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

AYÇA VARLIER KİMDİR?

Ayça Varlıer, 1977 yılında Ankara'da doğdu. ABD'deki Hartford Üniversitesi bünyesindeki The Hartt School'un müzikal tiyatro bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 2004 yılında Karım ve Annem dizisindeki Doktor Buket rolüyle başladı.

Varlıer, Gümüş dizisindeki Pınar, Behzat Ç. dizisindeki Bahar ve Kalk Gidelim dizisindeki Nurcan Dal karakterleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ünlü oyuncu, 2013 yılında "Elif" adlı ilk stüdyo albümünü yayımladı.

AYÇA VARLIER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ayça Varlıer'in rol aldığı başlıca diziler şunlar:

Karım ve Annem

Gümüş

Kurtlar Vadisi Pusu

Son Bahar

Geniş Aile

Behzat Ç.

Kalbim 4 Mevsim

Kalk Gidelim

Zeytin Tepesi

Kehribar

Hayat Şarkısı

Haysiyet

Varlıer, şu anda Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisinde Şehnaz Tarman karakterine hayat veriyor.