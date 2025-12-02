Aybüke Pusat kimdir? Furkan Andıç'ın sevgilisi Aybüke Pusat kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Televizyon ve sinema dünyasında adından söz ettiren Aybüke Pusat, son dönemde projeleri kadar Furkan Andıç ile olan ilişkisinin gündeme gelmesiyle de merak konusu oldu. İzleyiciler, genç oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyerine dair detayları araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Aybüke Pusat, genç yaşta başladığı oyunculuk kariyeri ve başarılı performanslarıyla dikkat çeken bir Türk oyuncudur. Ankara'da dünyaya gelen Pusat, sanatın farklı alanlarına ilgi duyan bir geçmişe sahiptir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezun olduktan sonra, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam ederek akademik anlamda da kendini geliştirmiştir. 2014 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncülük elde ederek ilk defa geniş kitlelerin dikkatini çekmiştir.

AYBÜKE PUSAT KAÇ YAŞINDA?

Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Henüz genç yaşına rağmen hem televizyon hem de sahne deneyimleriyle kendini kanıtlamış bir isim olarak öne çıkmaktadır.

AYBÜKE PUSAT NERELİ?

Aybüke Pusat, Türkiye'nin başkenti Ankara doğumludur. Sanat ve kültüre olan ilgisi, şehrin sunduğu olanaklarla birleşerek oyunculuk kariyerine sağlam bir temel oluşturmuştur.

AYBÜKE PUSAT'IN KARİYERİ

Pusat, televizyon kariyerine Medcezir dizisinde Elif karakteri ile başlamış ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir. Ardından O Hayat Benim ve Familya gibi dizilerde rol alarak oyunculuk yelpazesini genişletmiştir. 2017-2018 yıllarında Söz dizisinde Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte rol alarak daha büyük projelerde kendini göstermiştir.

Sahne ve ekran deneyimlerinin yanı sıra, bale eğitimi sayesinde oyunculukta estetik ve fiziksel ifade yeteneğini de geliştirmiştir. Bu kombinasyon, Aybüke Pusat'ı sadece genç kuşak oyuncular arasında değil, aynı zamanda sanat dünyasında da dikkat çeken bir isim haline getirmiştir.