Ayakkabı Dünyası Süleymancılar'ın mı? Ayakkabı Dünyası kimin, sahibi kimdir?

Ayakkabı Dünyası'nın adı, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında gündeme geldi. Şirketin soruşturma kapsamında incelenen firmalar arasında bulunması üzerine vatandaşlar, "Ayakkabı Dünyası Süleymancılar'ın mı?", "Ayakkabı Dünyası kimin?" ve " Ayakkabı Dünyası'nın sahibi kim?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AYAKKABI DÜNYASI SÜLEYMANCILAR'IN MI?

Soruşturma kapsamında Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret A.Ş., arama ve el koyma işlemi kararı verilen şirketler arasında yer alıyor. Ancak bu durum, tek başına Ayakkabı Dünyası'nın "Süleymancıların şirketi" olduğu anlamına gelmiyor. Soruşturma dosyasında şirketin, suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler arasında incelendiği belirtiliyor. Kesin bir aidiyet veya suç bağlantısı konusunda nihai hukuki değerlendirme soruşturma ve yargı sürecine bağlı.

Ayakkabı Dünyası'nın kendi kurumsal açıklamasına göre marka, 2014 yılında Esas Holding ile iş ortaklığı gerçekleştirdi.

AYAKKABI DÜNYASI KİMİN?

Ayakkabı Dünyası, Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen bir marka. Şirketin resmi sitesinde, 2014 yılında Esas Holding ile gerçekleştirilen iş ortaklığının ardından markalaşma çalışmalarının hızlandığı belirtiliyor.

SÜLEYMANCILAR OLAYI NEDİR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapının lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik mali suç soruşturması yürütülüyor. Soruşturmada "suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlamaları inceleniyor.

Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi kararı alındığı ve operasyonlarda 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu toplam 30 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen toplam şüpheli sayısının ise 49 olduğu bildiriliyor. Şüphelilerin bir bölümünün yurt dışında bulunduğu belirtilirken, soruşturmanın mali ve ticari bağlantılar üzerinden genişletildiği aktarılıyor.

Gözaltına alınan kişilerin tamamının isimleri ve soruşturmadaki hukuki durumları konusunda ise resmi makamların açıklamaları esas alınmalı. Gözaltı kararı veya soruşturma kapsamında şirketlerin incelenmesi, kişilerin ya da şirketlerin suçlu olduğu anlamına gelmez; kesin hüküm yargılama sonucunda verilir.