Ay Lav Yu Tuu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ay Lav Yu Tuu filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ay Lav Yu Tuu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ay Lav Yu Tuu filmini izleyecek olanların merak ettiği Ay Lav Yu Tuu konusu nedir, Ay Lav Yu Tuu oyuncuları kimler ve Ay Lav Yu Tuu özeti gibi konuları inceliyoruz.

AY LAV YU TUU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ay Lav Yu Tuu, ilk filmin ardından geçen 7 yıl sonrasını konu alıyor. Amerika ile Tinne köyü arasında kurulan kültürel bağ bu filmde daha da güçleniyor. İbrahim'in Amerika'ya gitmesiyle başlayan süreçte bu kez Amerikalılar Tinne köyüne geliyor. Köy halkının Amerikan yaşam tarzına özenmesiyle ortaya çıkan kültür çatışmaları, yanlış anlaşılmalar ve absürt durumlar film boyunca eğlenceli bir dille anlatılıyor. Doğu ile Batı arasındaki farklar, mizah yoluyla izleyiciye aktarılıyor.

AY LAV YU TUU FİLMİNİN TEMASI VE TARZI

Film, komedi unsurları üzerinden kültürel farklılıkları ele alıyor. Yerel yaşam ile Amerikan kültürünün karşılaşması, hem eleştirel hem de eğlenceli bir bakış açısıyla sunuluyor. Sıcak anlatımı ve karakter odaklı mizahı sayesinde izleyiciyle kolayca bağ kuruyor.

AY LAV YU TUU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda yerli ve yabancı isimler bir araya geliyor.

• İbrahim – Sermiyan Midyat

• Christopher – Steve Guttenberg

• Danny – Josh Folan

• Dorothy – Natalie Burn

• Jessica – Nikki Leigh

• Fehime – Ayça Damgacı

• Ase – Alex West

• Siyabend – Tuna Orhan

• Meyro – Ayşenil Şamlıoğlu

• Nazim – Süleyman Kabaali

• Nazif – Mehmet Yaşiru

• Çeto – Veysi Aslan

• Makbule – Seher Çuhadar

• NASA Turist – Mark Docherty

• NASA Turist – Johnson Nguyen

AY LAV YU TUU FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Ay Lav Yu Tuu filminin çekimleri, tarihi dokusuyla dikkat çeken Hasankeyf ve İzbırak yörelerinde gerçekleştirildi. Bu bölgeler, filmin atmosferine güçlü bir görsel zenginlik kattı.

AY LAV YU FİLMİ HAKKINDA BİLGİLER

Ay Lav Yu filmi ilk olarak 2010 yılında vizyona girdi. Komedi türündeki yapım, vizyonda kaldığı 28 hafta boyunca 211.011 seyirci tarafından izlendi. Film, toplamda 1.553.583,25 TL gişe hasılatı elde etti. Yönetmen koltuğunda ise filmin başrolünde de yer alan Sermiyan Midyat bulunuyor.

AY LAV YU BU AKŞAM TV EKRANLARINDA

Sevilen komedi filmi Ay Lav Yu, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hem eğlenceli hikâyesi hem de kültürel göndermeleriyle keyifli bir akşam geçirmek isteyenler için dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.