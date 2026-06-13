Avustralya Türkiye milli maç DEV EKRAN izlenecek yerler! İstanbul dev ekran nerede?

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Avustralya ile oynayacağı ilk grup karşılaşması öncesinde Türkiye genelinde hazırlıklar tamamlandı. Çok sayıda belediye ve kurum, vatandaşların karşılaşmayı toplu şekilde takip edebilmesi için farklı noktalarda etkinlik programları açıkladı.

MİLLİ MAÇ DEV EKRAN İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası heyecanını kentin farklı noktalarına taşıyacak organizasyonlar hazırladı. Bu kapsamda Eminönü Meydanı, Üsküdar Sahil Meydanı, Beylikdüzü Metrobüs Meydanı ve Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’nda dev ekranlar kurulacak. Vatandaşlar, sabah saatlerinde başlayacak karşılaşmayı bu alanlarda toplu şekilde takip edebilecek.

İstanbul’daki organizasyonlar yalnızca meydanlarla sınırlı kalmadı. Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte maçı izlemeye gelenlere çay, simit ve çorba ikram edilecek. Ümraniye Belediyesi ise Medine Camisi’nde sabah namazı, ardından toplu dua ve çorba ikramı programı gerçekleştirecek. Sonrasında 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda vatandaşlara bayrak dağıtılacak. Kağıthane Çeliktepe Merkez Camii’nde namaz sonrası çorba ikramı yapılırken, Büyük Çamlıca Camii’nde cemaat simit ve çorba eşliğinde karşılaşmayı takip edecek. Yeşilay Genel Merkezi’nin Sepetçiler Kasrı’ndaki bahçesinde de dev ekran kurulacak.

AVUSTRALYA TÜRKİYE MAÇI İZLENECEK YERLER

A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya karşısındaki ilk Dünya Kupası maçını toplu olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için Türkiye’nin birçok kentinde dev ekran alanları oluşturuldu. Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği, Antalya’da Olbia Kent Meydanı ve Muratpaşa Deniz Yüzü Kafe, Gaziantep’te Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi ile Şehitkamil Korupark, Nevşehir’de Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi, Bodrum’da Belediye Meydanı ve Antakya’da 15 Temmuz Millet Bahçesi organizasyonların düzenleneceği noktalar arasında yer aldı.

Bursa’da Tarihi Ulu Camii önü ile Orhan Gazi Meydanı, Sincan’da Kültür Evi ve Kırıkkale’de Büyük Şehir Parkı da karşılaşmanın toplu izlenebileceği alanlar olarak açıklandı. Belediyeler tarafından yapılan duyurularda vatandaşların milli takım heyecanını birlikte yaşayabilmeleri için hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Birçok noktada maç yayınının yanı sıra çeşitli ikramlar da programlara dahil edildi.

MİLLİ MAÇ DEV EKRAN İZMİR NEREDE?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı’nın maçlarını kentin dört farklı noktasında kuracağı dev ekranlarla vatandaşlarla buluşturacak. Bornova Büyük Park, Göztepe Sahil Denizatı Parkı, Karşıyaka Yasemin Kafe önü ve Buca Hasanağa Parkı, milli maç yayınlarının gerçekleştirileceği alanlar olarak duyuruldu.

A Milli Futbol Takımı’nın grup aşamasındaki karşılaşmalarının tamamı bu noktalarda takip edilebilecek. Avustralya karşılaşmasının yanı sıra Paraguay ve ABD maçları da aynı alanlarda yayınlanacak. İzmir’deki organizasyonlarla birlikte futbolseverler sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek Dünya Kupası heyecanını ortak alanda yaşayacak.

TÜRKİYE MAÇI DEV EKRAN NEREDE İZLENİR?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya ile oynayacağı karşılaşma için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde dev ekran etkinliği düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik saat 06.30’da başlayacak. Karşılaşma ise Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı’nda Türkiye saati ile 07.00’de oynanacak.

Kayseri’de düzenlenecek organizasyonda vatandaşlara sıcak çay, çorba ve simit ikramında bulunulacak. Kırıkkale Belediyesi de Büyük Şehir Parkı’nda dev ekran kurarak vatandaşları milli maç heyecanına ortak olmaya davet etti. Türkiye genelinde çok sayıda belediye ve kurum tarafından hazırlanan programlarla A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki ilk maçı geniş katılımlı etkinliklerle takip edilecek.