Avustralya Dünya Kupası kadrosu! 2026 Avustralya milli takım kadrosunda kimler var?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan Avustralya Milli Takımı'nın aday kadrosu kamuoyuyla paylaşıldı. Teknik direktör Tony Popovic'in belirlediği 26 kişilik liste, Türkiye ile oynanacak grup maçı öncesinde açıklandı.

AVUSTRALYA DÜNYA KUPASI KADROSU

Avustralya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu maçları için belirlenen 26 kişilik aday kadrosu duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Tony Popovic tarafından oluşturulan listede üç kaleci, on savunma oyuncusu, beş orta saha oyuncusu ve yedi hücum oyuncusu yer aldı. Kadroda Levante UD forması giyen Mathew Ryan, Leicester City oyuncusu Harry Souttar, Feyenoord'da görev yapan Jordan Bos ve Parma formasıyla mücadele eden Alessandro Circati gibi isimler bulunuyor.

Kaleci pozisyonunda Patrick Beach, Paul Izzo ve Mathew Ryan görev alırken savunma hattında Aziz Behich, Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar ve Kai Trewin yer aldı. Orta sahada Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Paul Okon-Engstler ve Aiden O'Neill kadroya dahil edilirken hücum hattında Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mohamed Toure, Nishan Velupillay, Cristian Volpato, Tete Yengi gibi futbolculara görev verildi.

Teknik direktör Tony Popovic tarafından belirlenen listede Melbourne City'den Patrick Beach, Aziz Behich ve Mathew Leckie gibi isimler bulunurken, St. Pauli forması giyen Jackson Irvine ve Connor Metcalfe de kadroda kendilerine yer buldu. Norwich City oyuncusu Mohamed Toure, Watford forması giyen Nestory Irankunda ve US Sassuolo'dan Cristian Volpato da aday kadroya çağrılan futbolcular arasında yer aldı.

TÜRKİYE AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Avustralya, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele 14 Haziran Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saati ile 07.00 olarak açıklandı.

Müsabaka Kanada'nın Vancouver kentinde bulunan BC Place Stadı'nda gerçekleştirilecek. Dünya Kupası grup aşamasındaki karşılaşma öncesinde her iki takımın da hazırlıkları sürerken, Avustralya cephesinde teknik direktör Tony Popovic'in belirlediği 26 kişilik aday kadro da kamuoyuna duyuruldu.

Türkiye ile Avustralya arasında oynanacak karşılaşma, D Grubu programı kapsamında Vancouver'da yapılacak. Maçın oynanacağı BC Place Stadı, grubun önemli karşılaşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Karşılaşmanın tarihi, saati ve oynanacağı stat bilgileri Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında yer aldı.

Avustralya'nın açıkladığı aday kadro sonrasında gözler grup aşamasında oynanacak mücadelelere çevrildi. Türkiye ve Avustralya arasındaki karşılaşma, 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak ve Vancouver'daki BC Place Stadı'nda oynanacak.