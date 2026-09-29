Avustralya Brezilya CANLI İZLE! Avustralya Brezilya maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

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Avustralya ile Brezilya, 29 Eylül 2026 Salı günü uluslararası hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Mücadele, Avustralya'nın Brisbane kentindeki Suncorp Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlangıç saati Türkiye saatiyle 13.00 olarak belirlenirken futbolseverler, "Avustralya Brezilya canlı izle", "Avustralya Brezilya maçı hangi kanalda" ve "Avustralya Brezilya maçı canlı nereden izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor.

AVUSTRALYA BREZİLYA CANLI İZLE!

Avustralya ile Brezilya arasındaki karşılaşma 29 Eylül 2026 Salı günü oynanacak. Suncorp Stadyumu'nun resmi etkinlik bilgilerinde mücadele için yerel başlama saati 20.00 olarak açıklanırken, karşılaşmanın Türkiye saatiyle 13.00'te başlayacağı bilgisi yer alıyor.

Tarih: 29 Eylül 2026 Salı

Saat: 13.00 (Türkiye saati)

Stadyum: Suncorp Stadyumu, Brisbane

AVUSTRALYA BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avustralya ile Brezilya arasındaki karşılaşmanın Türkiye'deki yayın durumuna ilişkin güncel yayın akışında resmi bir televizyon kanalı veya dijital platform bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle mücadeleyi Türkiye'den takip etmek isteyen futbolseverler açısından Türkiye'de doğrulanmış bir canlı yayıncı bilgisi yer almıyor.

Karşılaşmanın Avustralya'daki resmi yayın bilgisi ise farklılık gösteriyor. Avustralya Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan bilgilere göre 29 Eylül'deki Brisbane karşılaşması Paramount+ üzerinden canlı ve özel olarak yayınlanacak.

AVUSTRALYA BREZİLYA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Avustralya'da oynanacak karşılaşmanın resmi yayıncısı Paramount+ olarak açıklandı. Socceroos'un resmi duyurusunda, 29 Eylül Salı günü Suncorp Stadyumu'nda oynanacak ikinci Avustralya-Brezilya maçının Paramount+ üzerinden canlı yayınlanacağı belirtildi.

Türkiye açısından ise karşılaşmanın resmi bir televizyon veya dijital yayıncısı bulunmuyor. Bu nedenle Türkiye'deki izleyiciler için doğrulanmış bir canlı yayın platformu bilgisi yer almıyor.

Karşılaşmanın yayın bilgileri konusunda özellikle maç saatine yakın saatlerde resmi yayın akışlarının kontrol edilmesi önem taşıyor.