Avukat Hatice Kocaefe öldü mü, neden öldü, Hatice Kocaefe kimdir?

Hukuk camiası bugün kara bir güne uyandı: Avukat Hatice Kocaefe neden öldü ve saldırının detayları neler? Edinilen bilgilere göre, bir aracın içerisinden açılan ateş sonucu hedef alınan Hatice Kocaefe, mesleğini icra ettiği sırada uğradığı hain saldırı neticesinde 28 yaşında hayata gözlerini yumdu. İstanbul Barosu ve Bursa Barosu tarafından peş peşe yapılan açıklamalarla lanetlenen saldırı sonrasında, Hatice Kocaefe kimdir ve failleri yakalandı mı araştırmaları hız kazandı. Savunma makamına yönelik bu menfur saldırının ardından başlatılan soruşturmaya dair son dakika gelişmeleri haberimizde...

AVUKAT HATİCE KOCAEFE HAYATINI KAYBETTİ

Bursa’nın Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi’nde, 28 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen olayda, İstanbul Barosu’na kayıtlı 28 yaşındaki Avukat Hatice Kocaefe ve müvekkili Elif Çalışkan silahlı saldırıya uğradı. Bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralanan genç avukat, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralanan müvekkili Elif Çalışkan’ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

HATİCE KOCAEFE KİMDİR?

Henüz 28 yaşında hayattan koparılan Hatice Kocaefe, İstanbul Barosu bünyesinde görev yapan başarılı bir avukattı. Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra adaletin tesisi için mesleğine başlayan Kocaefe, görev bilinciyle hareket eden ve çevresinde sevilen bir hukukçu olarak tanınıyordu. Genç avukatın görevi başındayken uğradığı bu saldırı, sadece ailesini değil, tüm Türkiye’deki baroları ve hukuk dünyasını ayağa kaldırdı.

SALDIRININ NEDENİ VE FAİLLERİ: İCRA TAKİBİ İDDİASI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli Hakkı Ç. (49) ve beraberindeki bir kişi gözaltına alındı. İddialara göre saldırı, müvekkil Elif Çalışkan ile şüpheli arasındaki bir alacak-verecek meselesi ve bu kapsamda yürütülen icra takibi süreci nedeniyle gerçekleştirildi. Avukat Hatice Kocaefe’nin, sadece müvekkilinin haklarını savunmak ve mesleki görevini yerine getirmek amacıyla orada bulunduğu esnada kurşunların hedefi olduğu belirtiliyor.

HUKUK DÜNYASINDAN SERT TEPKİ: SAVUNMAYA SALDIRI KABUL EDİLEMEZ

Hatice Kocaefe’nin vefatı üzerine Adalet Bakanlığı, İstanbul Barosu ve Bursa Barosu peş peşe kınama mesajları yayımladı. Yapılan açıklamalarda, avukatın müvekkiliyle özdeşleştirilerek hedef alınmasının hukuk devletine vurulmuş bir darbe olduğu vurgulandı. "Savunma makamına yönelen hiçbir tehdide müsamaha gösterilmeyecek" mesajı verilirken, genç avukatın cenazesinin Bursa’da toprağa verileceği bildirildi. Sosyal medyada ise "Avukata şiddete son" etiketiyle binlerce paylaşım yapılarak adaletin yerini bulması çağrısında bulunuldu.