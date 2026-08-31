Avrupa'da transfer sezonu bitti mi, Avrupa'da transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Avrupa’da transfer dönemi için son gün yaklaşırken İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve İspanya LaLiga’da takımlar kadrolarını şekillendirmeye devam ediyor. Peki Avrupa’da transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi ligde transfer dönemi hangi tarihte kapanacak? İşte 2026-2027 sezonu Avrupa transfer döneminin sona ereceği tarihler...

AVRUPA'DA TRANSFER SEZONU BİTTİ Mİ, AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Avrupa'da transfer sezonunun sona ermesine sayılı saatler kala futbolseverlerin gündeminde “Avrupa'da transfer sezonu bitti mi?” ve “Avrupa'da transfer dönemi ne zaman bitiyor?” soruları yer alıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde kulüpler kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yaparken, transfer döneminin kapanış tarihleri liglere göre farklılık gösteriyor. Özellikle İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya'daki son transfer tarihleri merak ediliyor.

2026-2027 sezonu yaz transfer döneminde Avrupa'nın önde gelen liglerinde son gün heyecanı yaşanıyor. İngiltere Premier Lig ve İspanya LaLiga'da transfer dönemi 1 Eylül'de sona ererken, İtalya Serie A'da da son tarih 1 Eylül olarak belirlendi. Almanya'da transfer penceresi 31 Ağustos'ta kapanırken, Fransa Ligue 1'de ise son gün 1 Eylül olarak açıklandı.

İNGİLTERE'DE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

İngiltere Premier Lig'de 2026 yaz transfer dönemi 1 Eylül 2026 Salı günü saat 23.00'te (İngiltere saati) sona erecek. Bu saat Türkiye saatiyle 2 Eylül 2026 saat 01.00 olacak. Kulüpler, son gün transfer çalışmalarını tamamlamak için yoğun mesai harcayacak.

İSPANYA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

İspanya LaLiga'da yaz transfer dönemi 1 Eylül 2026 saat 23.59'da İspanya saatiyle kapanacak. Bu da Türkiye saatiyle 2 Eylül 2026 saat 00.59 anlamına geliyor. LaLiga'nın resmi transfer sayfasında da yaz transfer döneminin 1 Eylül 2026'da sona ereceği belirtiliyor.

İTALYA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

İtalya Serie A'da transfer dönemi 1 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de İtalya saatiyle sona erecek. Türkiye ile İtalya arasındaki saat farkı nedeniyle bu süre Türkiye saatiyle 21.00'e denk geliyor. İtalya Futbol Federasyonu, Serie A için transfer döneminin 1 Eylül saat 20.00'de sona ereceğini doğruladı.

FRANSA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Fransa Ligue 1'de transfer dönemi 1 Eylül 2026 Salı günü saat 19.59'da Fransa saatiyle sona erecek. Bu nedenle Türkiye saatiyle kapanış 20.59 olacak. Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin resmi açıklamasında da yaz transfer döneminin 1 Eylül saat 19.59'da biteceği açıklandı.

ALMANYA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Almanya Bundesliga'da ise durum diğer dört büyük lige göre farklı. 2026 yaz transfer dönemi 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de Almanya saatiyle sona eriyor. Bu da Türkiye saatiyle 21.00 demek. Bundesliga'nın resmi transfer merkezinde yaz transfer döneminin 1 Temmuz-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında olduğu belirtiliyor.

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE TRANSFER SON TARİHLERİ

2026 yaz transfer döneminde Avrupa'nın 5 büyük ligindeki kapanış tarihleri Türkiye saatiyle şöyle:

• İngiltere: 2 Eylül 2026, 01.00

• İspanya: 2 Eylül 2026, 00.59

• İtalya: 1 Eylül 2026, 21.00

• Fransa: 1 Eylül 2026, 20.59

• Almanya: 31 Ağustos 2026, 21.00

Dolayısıyla “Avrupa'da transfer sezonu bitti mi?” sorusunun yanıtı, lige göre değişiyor. Almanya'da transfer dönemi sona ererken İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa'da kulüpler son transferlerini tamamlamak için süreye sahip.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması için kulüplerin List A kadrolarını 2 Eylül 2026 Çarşamba günü 23.59 CET'e kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. Bu süre Türkiye saatiyle 3 Eylül 2026 saat 00.59'a karşılık geliyor. UEFA ayrıca bu tarihten sonra yapılacak transferlerin lig aşamasında oynayamayacağını belirtiyor.

Bu nedenle Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından gözler bu kez Şampiyonlar Ligi kadro bildirim sürecine çevrilecek. Kulüpler, UEFA'ya bildirecekleri kadroları son tarihe kadar kesinleştirmek zorunda olacak.