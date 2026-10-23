Avrupa’da kış saati uygulaması ne zaman başlıyor?

Avrupa’da kış saati uygulaması, 25 Ekim 2026 Pazar günü başlayacak. Bu tarihte Avrupa Birliği ülkelerinde ve İngiltere’de saatler bir saat geri alınacak. Türkiye ise 2016’dan bu yana kalıcı yaz saati uyguladığı için saatlerini değiştirmeyecek. Bu nedenle Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkı bir saat artacak. İşte Avrupa’daki kış saati uygulamasına dair bilinmesi gerekenler.

AVRUPA’DA KIŞ SAATİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Avrupa’da kış saati uygulaması, her yıl ekim ayının son pazar günü başlıyor. 2026 yılında bu tarih 25 Ekim Pazar gününe denk geliyor.

SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

Orta Avrupa’da yer alan Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda gibi ülkelerde saatler, 25 Ekim Pazar günü yerel saatle 03.00’te 02.00’ye geri alınacak. İngiltere, İrlanda ve Portekiz’de ise saatler yerel saatle 02.00’de 01.00’e çekilecek. Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya gibi Doğu Avrupa ülkelerinde de aynı anda saatler bir saat geri alınacak.

TÜRKİYE’DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Hayır. Türkiye, 2016 yılından itibaren kalıcı yaz saati uygulamasına geçtiği için saatlerini ileri ya da geri almıyor. Türkiye, yıl boyunca UTC+3 saat diliminde kalıyor. Bu nedenle 25 Ekim’de Türkiye’de herhangi bir saat değişikliği yapılmayacak.

TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ SAAT FARKI KAÇ OLACAK?

Kış saatine geçilmesiyle birlikte Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı bir saat artacak. Almanya, Fransa ve İtalya gibi Orta Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 1 saatten 2 saate, İngiltere ile Türkiye arasındaki fark ise 2 saatten 3 saate çıkacak. Yunanistan ve Bulgaristan gibi komşu ülkelerle Türkiye arasında ise yaz döneminde bulunmayan 1 saatlik fark oluşacak.

MAÇ SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Evet. Kış saati uygulaması, Türkiye’den takip edilen Avrupa maçlarının başlama saatlerini de etkiliyor. Ekim ayında Türkiye saatiyle 19.45 ve 22.00’de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları, kasım ayından itibaren 20.45 ve 23.00’te başlayacak. Örneğin Fenerbahçe’nin 4 Kasım’daki Liverpool maçı Türkiye saatiyle 20.45’te, Beşiktaş’ın 5 Kasım’daki Celtic deplasmanı ise 23.00’te başlayacak. İspanya, İngiltere ve İtalya liglerindeki maçların Türkiye saatiyle yayın saatleri de bir saat geç olacak.

ABD’DE SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

ABD ve Kanada’da ise kış saati uygulaması Avrupa’dan bir hafta sonra başlayacak. Bu ülkelerde saatler, her yıl kasım ayının ilk pazar günü geri alınıyor. 2026 yılında bu tarih 1 Kasım Pazar gününe denk geliyor.

YAZ SAATİNE NE ZAMAN DÖNÜLECEK?

Avrupa’da yaz saati uygulaması ise her yıl mart ayının son pazar günü yeniden başlıyor. 2027 yılında saatler, 28 Mart Pazar günü bir saat ileri alınacak.

AVRUPA’DA SAAT UYGULAMASI KALDIRILACAK MI?

Avrupa Birliği’nde mevsimsel saat değişikliğinin kaldırılması uzun süredir tartışılıyor. Avrupa Parlamentosu bu yönde bir karar almış olsa da üye ülkeler arasında hangi saat diliminin kalıcı olacağı konusunda uzlaşı sağlanamadığı için uygulama sürüyor.