Avrasya Tüneli neden kapalı? 1 Kasım Avrasya Tüneli trafiğe ne zaman, saat kaçta açılacak?

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İstanbul'da 1 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenen 48. İstanbul Maratonu nedeniyle ulaşımda önemli değişiklikler yaşanıyor. Maraton kapsamında Avrasya Tüneli çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılırken, sürücüler tünelin yeniden ne zaman hizmete açılacağını araştırmaya başladı. Özellikle Anadolu ve Avrupa yakası arasında geçiş yapmak isteyen vatandaşlar, "Avrasya Tüneli neden kapalı, saat kaçta açılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 1 Kasım Avrasya Tüneli kapanış ve açılış saatleri...

AVRASYA TÜNELİ NEDEN KAPALI?

Avrasya Tüneli, İstanbul'da düzenlenen Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu nedeniyle geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul Maratonu kapsamında sporcuların güvenli şekilde yarışabilmesi ve organizasyon güzergâhında trafik düzenlemesinin sağlanması amacıyla tünelde iki yönlü ulaşım durduruldu.

Avrasya Tüneli'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda 1 Kasım 2026 Pazar günü tünel her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecek.

AVRASYA TÜNELİ SAAT KAÇTA KAPATILDI?

1 Kasım 2026 Pazar günü Avrasya Tüneli, saat 06.00 itibarıyla çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Kapanış kapsamında hem Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na hem de Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlere izin verilmiyor. Tünelin yanı sıra İstanbul Maratonu güzergâhındaki bazı cadde ve bağlantı yollarında da trafik kısıtlamaları uygulanıyor.

AVRASYA TÜNELİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Avrasya Tüneli'nin 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 15.00'te yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor.

Resmî tünel duyurusunda kapanışın 06.00-15.00 saatleri arasında, her iki yönde uygulanacağı belirtildi. Maraton organizasyonunun tamamlanması ve gerekli trafik güvenliği kontrollerinin ardından ulaşımın yeniden başlaması bekleniyor.

AVRASYA TÜNELİ KAPALIYKEN HANGİ YOLLAR KULLANILABİLİR?

Avrasya Tüneli'nin kapalı olması nedeniyle iki yaka arasında araçlarıyla geçiş yapmak isteyen sürücüler alternatif güzergâhlara yöneliyor.

Sürücülerin kullanabileceği alternatifler arasında şunlar bulunuyor:

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

D-100 kara yolu

Atatürk Köprüsü

Atatürk Bulvarı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün trafik düzenlemesi kapsamında belirlediği alternatif güzergâhların kullanılması, maraton nedeniyle oluşabilecek yoğunluğun azaltılması açısından önem taşıyor.

1 KASIM'DA AVRASYA TÜNELİ İLE BİRLİKTE HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Maratonu nedeniyle Avrasya Tüneli'nin yanı sıra kentin birçok noktasında da trafik kısıtlaması uygulanıyor.

1 Kasım Pazar günü saat 06.00 itibarıyla kapatılan önemli güzergâhlar şöyle:

Avrasya Tüneli (çift yönlü)

Galata Köprüsü

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Reşadiye Caddesi

Kennedy Caddesi

Rauf Orbay Caddesi

Havuzlu Kavşak Alt Geçidi

Ankara Caddesi

Alemdar Caddesi

Divanyolu Caddesi

Ahırkapı Caddesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise maraton nedeniyle saat 03.00'ten itibaren araç trafiğine kapatıldı. Köprünün saat 15.00'te yeniden açılması planlanıyor.