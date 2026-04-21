AVM'ler ücretli mi olacak, AVM giriş ücreti ne kadar olacak?

Son günlerde gündeme gelen “AVM’ler ücretli mi olacak?” tartışması, alışveriş merkezlerinin geleceğine dair önemli soru işaretleri oluşturdu. AVM giriş ücreti ne kadar olacak sorusu da bu iddialarla birlikte vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasına girdi. Konuyla ilgili resmi açıklamalar beklenirken, olası bir ücretlendirme sisteminin nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

AVM GİRİŞLERİ ÜCRETLİ OLACAK İDDİASI GÜNDEMİ SARSTI

Alışveriş merkezlerine girişlerin ücretli hale getirileceği yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayılırken, konu kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Söz konusu paylaşımlar kısa sürede tartışma yaratırken, resmi kurumlardan açıklama geldi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI İDDİALARI NET BİR DİLLE YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, “Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı” adıyla resmi bir kurumun bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Ticaret Bakanlığı kayıtlarında AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, düzenleme ya da bildirimin yer almadığı ifade edildi.

SEKTÖR KURUMLARINDAN DA YALANLAMA GELDİ

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından da konuya ilişkin değerlendirme yapıldı. Dernek açıklamasında, sektör paydaşları arasında böyle bir kararın gündemde olmadığı ve iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

VATANDAŞLARA DEZENFORMASYON UYARISI

Yetkililer, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

İDDİALAR RESMİ AÇIKLAMALARLA ÇÜRÜTÜLDÜ

Yapılan resmi açıklamalarla birlikte, AVM girişlerinin ücretli olacağı yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu netlik kazandı. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin ise resmi kaynaklar tarafından giderildiği ifade edildi.