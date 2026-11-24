Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Auzef sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı henüz resmi olarak belli değil. İstanbul Üniversitesi, 2026-2027 güz dönemi ara sınav sonuçları için resmi bir tarih açıklamadı. Önceki dönemlerde sonuçlar sınavların tamamlanmasından yaklaşık 10-15 gün sonra açıklanmıştı. Buna göre AUZEF vize sonuçlarının Kasım ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler notlarını AKSİS üzerinden öğrenebilecek.

AUZEF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Geçmiş dönemlerdeki uygulamalar göz önüne alındığında, sonuçların 25-30 Kasım 2026 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Kesin tarih, İstanbul Üniversitesi ve AUZEF'in resmi duyurusuyla netlik kazanacak.

AUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI?

AUZEF 2026-2027 güz dönemi ara sınavları 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde yapıldı. Sınavlar, Türkiye ve KKTC'deki 130 sınav merkezinde, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere üç oturum halinde gerçekleştirildi.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AUZEF sınav sonuçları, İstanbul Üniversitesi'nin Akademik Bilgi Sistemi AKSİS üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak AUZEF Sınav Sistemi bölümünden sınav notlarını görüntüleyebiliyor.

AUZEF SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

AUZEF ara sınav soruları ve cevap anahtarları, 15 Kasım'daki son oturumun tamamlanmasının ardından sınav sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. Sorulara itiraz etmek isteyen öğrenciler, iki iş günü içinde auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF 2026-2027 güz dönemi final sınavlarının 26-27 Aralık 2026 tarihlerinde yapılması bekleniyor. Güz dönemi bütünleme sınavlarının ise 30-31 Ocak 2027 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AUZEF 2026-2027 SINAV TAKVİMİ

Güz dönemi ara sınavları: 14-15 Kasım 2026

Güz dönemi final sınavları: 26-27 Aralık 2026

Güz dönemi bütünleme sınavları: 30-31 Ocak 2027

Bahar dönemi ara sınavları: 24-25 Nisan 2027

Bahar dönemi final sınavları: 12-13 Haziran 2027

Bahar dönemi bütünleme sınavları: 10-11 Temmuz 2027

Üç ders sınavı: 5 Eylül 2027