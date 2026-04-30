Aura Girls grubu üyesi olduğu iddia edilen Esra kimdir? Esra kaç yaşında, nereli?

Müzik sektöründe yeni bir kız grubu projesi olarak gündeme gelen “Aura Girls” hakkındaki iddialar konuşulmaya devam ederken, grubun olası üyelerinden biri olarak adı geçen Esra merak uyandırıyor. Sosyal medya ve kulislerde ismi sıkça anılan Esra’nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu araştırma konusu haline geldi. Resmi bir açıklama bulunmamasına rağmen genç isimle ilgili ortaya atılan bilgiler kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

AURA KIZ GRUBU ÜYELERİ KİMLER, İSİMLERİ NEDİR?

Müzik kulislerinde yer alan bilgilere göre “Aura” isimli yeni kız grubunun dört üyeden oluşacağı iddia ediliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da proje kapsamında Aslı, Suzi, Meri ve Esra isimlerinin değerlendirildiği öne sürülüyor. Özellikle Aslı isminin Big5 yarışması sürecinde yer alan Aslı Göztaşı ile ilişkilendirilmesi dikkat çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan prova ve çekim görüntülerinin ardından iddialar daha da gündeme gelirken, tüm bu bilgiler şu an için doğrulanmamış kulis söylentileri olarak değerlendiriliyor.

PROJE SÜRECİNE DAİR DETAYLAR

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Aura grubunun hazırlık süreci bir süredir devam ediyor ve proje henüz tanıtım aşamasına yeni geçmiş durumda. Paylaşılan görsellerin grubun ilk konsept çekimlerine ait olabileceği konuşulurken, proje ekibinden resmi bir üyelik doğrulaması yapılmadığı için net bilgiler bulunmuyor. Gelişmelerin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.