ATV YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL PAZARTESİ: Türkiye İtalya maçı hangi kanalda?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ATV'nin 28 Eylül Pazartesi yayın akışı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Akşam kuşağında Türkiye-İtalya karşılaşması ekrana gelirken, maçın yayın saati ve kanal bilgisi de araştırılıyor. Peki, Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? 28 Eylül ATV yayın akışı haberimizde.
28 Eylül Pazartesi günü televizyon ekranlarında yer alacak programlar merak edilirken, ATV yayın akışı da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Günün yayın planında sabah saatlerinden gece yarısına kadar farklı programlar yer alırken, akşam saatlerinde futbolseverlerin beklediği Türkiye- İtalya karşılaşması ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL PAZARTESİ
ATV'nin 28 Eylül 2026 Pazartesi günü yayın akışında sabah saatlerinde Kahvaltı Haberleri ile başlayan yayın maratonu, gün içerisinde Müge Anlı ile Tatlı Sert, atv Gün Ortası, Mercan Köşk ve Esra Erol'da ile devam ediyor. Akşam kuşağında ise atv Ana Haber'in ardından Altı Üstü İstanbul ve Milli Maça Doğru ekranlara geliyor.
Günün merakla beklenen yayını ise saat 21.45'te başlayacak Türkiye- İtalya karşılaşması olacak. Karşılaşmanın ardından gece kuşağında yeniden Altı Üstü İstanbul, A.B.İ. ve Gözleri Karadeniz izleyiciyle buluşacak.
ATV 28 Eylül 2026 Pazartesi yayın akışı:
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mercan Köşk
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Altı Üstü İstanbul
20:45 – Milli Maça Doğru
21:45 – Türkiye - İtalya
00:00 – Altı Üstü İstanbul
03:00 – A.B.İ.
05:30 – Gözleri Karadeniz
TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci karşılaşmasında İtalya ile oynayacağı mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. TFF'nin maç öncesi duyurusunda da Türkiye-İtalya karşılaşmasının 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacağı ve ATV'den yayınlanacağı belirtildi.
Türkiye ile İtalya arasındaki mücadele, Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 21.45 olarak açıklandı.