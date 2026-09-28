ATV YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL PAZARTESİ: Türkiye İtalya maçı hangi kanalda?

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28 Eylül Pazartesi günü televizyon ekranlarında yer alacak programlar merak edilirken, ATV yayın akışı da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Günün yayın planında sabah saatlerinden gece yarısına kadar farklı programlar yer alırken, akşam saatlerinde futbolseverlerin beklediği Türkiye- İtalya karşılaşması ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL PAZARTESİ

ATV'nin 28 Eylül 2026 Pazartesi günü yayın akışında sabah saatlerinde Kahvaltı Haberleri ile başlayan yayın maratonu, gün içerisinde Müge Anlı ile Tatlı Sert, atv Gün Ortası, Mercan Köşk ve Esra Erol'da ile devam ediyor. Akşam kuşağında ise atv Ana Haber'in ardından Altı Üstü İstanbul ve Milli Maça Doğru ekranlara geliyor.

Günün merakla beklenen yayını ise saat 21.45'te başlayacak Türkiye- İtalya karşılaşması olacak. Karşılaşmanın ardından gece kuşağında yeniden Altı Üstü İstanbul, A.B.İ. ve Gözleri Karadeniz izleyiciyle buluşacak.

ATV 28 Eylül 2026 Pazartesi yayın akışı:

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mercan Köşk

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Altı Üstü İstanbul

20:45 – Milli Maça Doğru

21:45 – Türkiye - İtalya

00:00 – Altı Üstü İstanbul

03:00 – A.B.İ.

05:30 – Gözleri Karadeniz

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci karşılaşmasında İtalya ile oynayacağı mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. TFF'nin maç öncesi duyurusunda da Türkiye-İtalya karşılaşmasının 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacağı ve ATV'den yayınlanacağı belirtildi.

Türkiye ile İtalya arasındaki mücadele, Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 21.45 olarak açıklandı.