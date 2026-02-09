ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 9 Şubat ATV yayın akışında neler var?
ATV, 9 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinden prime time'a kadar uzanan zengin yayın akışıyla izleyicileri ekran başına davet ediyor. Gün boyu ekrana gelecek yapımlar şimdiden merak konusu oldu. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 9 Şubat ATV yayın akışında neler var?
9 Şubat Pazartesi akşamı ATV ekranlarında prime time heyecanı yaşanıyor. Gün boyu süren yayın akışının ardından ekrana gelecek yapımlar, izleyicilerin ilgisini şimdiden çekti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
ATV CANLI İZLE
ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – atv Gün Ortası
- 14.00 – Mutfak Bahane
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – atv Ana Haber
- 20.00 – Aynı Yağmur Altında – 1. Bölüm
- 22.40 – Aynı Yağmur Altında – 1. Bölüm (Tekrar)
- 02.30 – Bir Gece Masalı
- 05.30 – Aldatmak