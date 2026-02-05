Haberler

Güncelleme:
ATV, 5 Şubat Perşembe günü zengin içeriğe sahip yayın akışıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sabah kuşağından prime time'a uzanan programlar ve yapımlar, gün boyu ekran başında olmayı düşünenler için dikkat çekiyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 5 Şubat ATV yayın akışında neler var?

ATV, 5 Şubat Perşembe akşamı prime time kuşağında ekrana gelecek iddialı yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Gün boyunca süren yayın maratonunun ardından akşam saatlerinde yayınlanacak programlar, içerikleriyle dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın .

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 – Aldatmak
  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 19.45 – Kupa Günlüğü
  • 20.30 – Fenerbahçe – Erzurumspor
  • 22.50 – A.B.İ. (4. Bölüm)
  • 01.50 – Kuruluş Orhan (13. Bölüm)
  • 04.40 – Bir Gece Masalı
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

