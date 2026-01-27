Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 27 Ocak ATV yayın akışında neler var?
Güncelleme:
27 Ocak Salı günü ATV, günün ilk saatlerinden gece kuşağına kadar uzanan zengin yayın akışıyla izleyicilere geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. Sabah kuşağındaki programlardan ana haber bültenine, ilgiyle takip edilen dizilerden özel yapımlara kadar pek çok yapım, gün boyunca ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 27 Ocak ATV yayın akışında neler var?

27 Ocak Salı akşamı ATV, prime time kuşağında izleyicilerin ilgisini çekecek yapımlarla ekrana geliyor. Gün boyunca süren yayın akışının ardından akşam saatlerinde yayınlanacak diziler ve özel programlar merak edilirken, ATV'nin güçlü akşam kuşağı içerikleri dikkat çekiyor. Akşam saatlerinde ekrana gelecek yapımlara ilişkin ayrıntılar haberin ilerleyen bölümünde yer alıyor.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın .

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – A.B.İ. (3. Bölüm)
  • 23.20 – A.B.İ. (3. Bölüm – Tekrar)
  • 02.00 – Kuruluş Orhan (11. Bölüm)
  • 04.30 – Bir Gece Masalı
