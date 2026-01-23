ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 23 Ocak ATV yayın akışında neler var?
23 Ocak Cuma günü ATV ekranları, sabah saatlerinden gece yarısına kadar uzanan zengin yayın akışıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Gün boyunca haber bültenlerinden eğlence programlarına, ilgiyle takip edilen dizilerden özel yapımlara kadar birçok farklı içerik ekranda yer alacak. İzleyiciler, ATV'nin gün boyu süren yayın maratonunda kaçırmak istemedikleri programları merakla takip ediyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 23 Ocak ATV yayın akışında neler var?
23 Ocak Cuma akşamı ATV, prime time kuşağında dikkat çeken yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Gün boyunca devam eden yayın akışının ardından akşam saatlerinde ekrana gelecek programlar merak edilirken, sevilen diziler ve özel yayınlar izleyicilerin yakın takibinde yer alıyor. ATV'nin akşam kuşağında hangi yapımların ekrana geleceği, izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
ATV canlı izlemek için tıklayın .
- 07.00 – Kahvaltı Haberleri
- 08.30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – atv Gün Ortası
- 14.00 – Mutfak Bahane
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – atv Ana Haber
- 20.00 – Babamın Hazinesi (Yabancı Sinema)
- 22.20 – Kuruluş Orhan (11. Bölüm)
- 01.20 – Nadide Hayat (Yerli Sinema)
- 03.00 – Bir Gece Masalı
- 05.00 – Aldatmak