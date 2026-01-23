Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 23 Ocak ATV yayın akışında neler var?

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 23 Ocak ATV yayın akışında neler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

23 Ocak Cuma günü ATV ekranları, sabah saatlerinden gece yarısına kadar uzanan zengin yayın akışıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Gün boyunca haber bültenlerinden eğlence programlarına, ilgiyle takip edilen dizilerden özel yapımlara kadar birçok farklı içerik ekranda yer alacak. İzleyiciler, ATV'nin gün boyu süren yayın maratonunda kaçırmak istemedikleri programları merakla takip ediyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 23 Ocak ATV yayın akışında neler var?

23 Ocak Cuma akşamı ATV, prime time kuşağında dikkat çeken yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Gün boyunca devam eden yayın akışının ardından akşam saatlerinde ekrana gelecek programlar merak edilirken, sevilen diziler ve özel yayınlar izleyicilerin yakın takibinde yer alıyor. ATV'nin akşam kuşağında hangi yapımların ekrana geleceği, izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın .

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 23 Ocak ATV yayın akışında neler var?

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 08.30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – Babamın Hazinesi (Yabancı Sinema)
  • 22.20 – Kuruluş Orhan (11. Bölüm)
  • 01.20 – Nadide Hayat (Yerli Sinema)
  • 03.00 – Bir Gece Masalı
  • 05.00 – Aldatmak
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Kerem'e tepki öyle böyle değil
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı
Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler