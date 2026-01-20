Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 20 Ocak ATV yayın akışında neler var?

Güncelleme:
20 Ocak Salı günü ATV, günün ilk saatlerinden gece kuşağına kadar uzanan yayın akışıyla izleyicilere dolu dolu bir ekran deneyimi sunuyor. Haber, magazin ve eğlence programlarının yanı sıra sevilen yapımlarıyla dikkat çeken kanal, gün boyunca farklı ilgi alanlarına hitap eden içerikleriyle izleyiciyi ekran başında tutmayı amaçlıyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 20 Ocak ATV yayın akışında neler var?

20 Ocak Salı akşamı ATV, prime time kuşağında izleyicilerin ilgisini çekecek yapımlarla ekranlara geliyor. Gün boyu süren yayın akışının ardından, akşam saatlerinde öne çıkan programlar merak konusu olurken, ATV'nin akşam yayın akışına dair ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın .

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
  • 13:00 – ATV Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – ATV Ana Haber
  • 20:00 – ABİ (2. Bölüm)
  • 23:30 – ABİ (Tekrar – 2. Bölüm)
  • 02:30 – Bir Gece Masalı
  • 05:00 – Aldatmak
500

