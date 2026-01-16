Haberler

Güncelleme:
16 Ocak Cuma günü ATV, sabahın ilk ışıklarından gece yarısına kadar uzanan dopdolu yayın akışıyla ekran başındakileri bekliyor. Haberden magazin dünyasına, eğlenceden iddialı yapımlara kadar geniş bir içerik yelpazesi sunan kanal, gün boyu temposu hiç düşmeyen bir yayın deneyimi vadediyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 16 Ocak ATV yayın akışında neler var?

16 Ocak Cuma akşamı ATV ekranlarında heyecan dozu artıyor. Gün boyu süren yoğun yayın temposunun ardından, akşam kuşağında izleyicileri ekran başına toplayacak iddialı yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Prime time'da hangi programların ekrana geleceği merak konusu olurken, ATV'nin akşam yayın akışına dair tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın .

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 08.30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor (Canlı)
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – ATV Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – ATV Ana Haber
  • 20.00 – A.B.İ. (1. Bölüm)
  • 23.40 – Unutursam Fısılda (Yerli Sinema)
  • 02.00 – Bir Gece Masalı
  • 03.40 – Kardeşlerim
  • 05.30 – Aldatmak
