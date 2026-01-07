Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 7 Ocak ATV yayın akışında neler var?
Güncelleme:
7 Ocak Çarşamba günü ATV'de ekran başındaki izleyicileri dopdolu bir yayın günü bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan programlar, gün boyunca temposunu düşürmeden devam ederken, akşam kuşağında ekrana gelen yapımlar merakı üst seviyeye taşıyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 7 Ocak ATV yayın akışında neler var?

7 Ocak Çarşamba akşamı ATV ekranlarında tempo düşmüyor. Günün yoğun yayın maratonunun ardından, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar izleyicileri ekran başına çekmeye hazırlanıyor. Prime time'da neler olacağı ise merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV canlı izlemek için tıklayın.

  • 06.00 – Aldatmak
  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – ATV Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – ATV Ana Haber
  • 20.00 – Kuruluş Orhan – Özel Bölüm
  • 23.20 – Çakallarla Dans 4 (Yerli Sinema)
  • 01.00 – Senin Hikayen (Yerli Sinema)
  • 02.45 – Bir Gece Masalı
  • 04.20 – Kardeşlerim
