Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 24 Aralık ATV yayın akışında neler var?

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 24 Aralık ATV yayın akışında neler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

24 Aralık Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyicileri birbirinden iddialı yapımlar bekliyor. Günün erken saatlerinden itibaren ekranlara gelecek programlar, sevilen diziler ve güncel haber bültenleriyle ATV, izleyicilere dolu dolu bir yayın günü sunmaya hazırlanıyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 24 Aralık ATV yayın akışında neler var?

25 Aralık Çarşamba günü ATV'de izleyicileri hareketli ve zengin bir yayın akışı bekliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren ekrana gelen haber bültenleri ve programların yanı sıra eğlence ve magazin içerikleri gün boyu sürerken, akşam kuşağında yayınlanacak dizi ve özel yapımlar prime time'da izleyiciyi ekran başına çekmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın.

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 24 Aralık ATV yayın akışında neler var?


ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – ATV Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – ATV Ana Haber
  • 20.00 – Kuruluş Orhan (9. Bölüm)
  • 00.20 – Unutursam Fısılda (Yerli Sinema)
  • 02.40 – Kardeşlerim
  • 05.30 – Aldatmak
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın