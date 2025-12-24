ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 24 Aralık ATV yayın akışında neler var?
24 Aralık Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyicileri birbirinden iddialı yapımlar bekliyor. Günün erken saatlerinden itibaren ekranlara gelecek programlar, sevilen diziler ve güncel haber bültenleriyle ATV, izleyicilere dolu dolu bir yayın günü sunmaya hazırlanıyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 24 Aralık ATV yayın akışında neler var?
25 Aralık Çarşamba günü ATV'de izleyicileri hareketli ve zengin bir yayın akışı bekliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren ekrana gelen haber bültenleri ve programların yanı sıra eğlence ve magazin içerikleri gün boyu sürerken, akşam kuşağında yayınlanacak dizi ve özel yapımlar prime time'da izleyiciyi ekran başına çekmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – ATV Gün Ortası
- 14.00 – Mutfak Bahane
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – ATV Ana Haber
- 20.00 – Kuruluş Orhan (9. Bölüm)
- 00.20 – Unutursam Fısılda (Yerli Sinema)
- 02.40 – Kardeşlerim
- 05.30 – Aldatmak