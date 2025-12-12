Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 12 Aralık ATV yayın akışında neler var?

12 Aralık Cuma günü ATV'nin yayın akışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tempolu bir güne işaret ediyor. Gün boyu ekrana gelecek programlar, haberden magazine, gündüz kuşağından akşam dizilerine kadar geniş bir içerik yelpazesi sunarken, kanalın prime time tercihleri izleyicilerin ilgisini şimdiden üzerine çekiyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 12 Aralık ATV yayın akışında neler var?

ATV, 12 Aralık Cuma günü için hazırladığı zengin yayın akışıyla izleyicilerine temposu yüksek bir gün vadediyor. Sabahın erken saatlerinde gündeme yön veren haber ve bilgi programlarıyla başlayan yayın, ilerleyen saatlerde magazin, eğlence ve sohbet içerikleriyle çeşitlenerek ritmini artırıyor. Günün ikinci yarısında ise sevilen diziler, gündüz kuşağının takip edilen yapımları ve özel bölümler ekran başındakilere keyifli anlar sunuyor. Gün boyunca ekrana gelecek tüm detaylar haberimizin devamında sizi bekliyor.

ATV canlı izlemek için tıklayın.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (CANLI)
  • 13:00 – ATV Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – ATV Ana Haber
  • 20:00 – Taşıyıcı / Yabancı Sinema
  • 21:50 – Son Üç Gün / Yabancı Sinema
  • 00:20 – Son Üç Gün / Yabancı Sinema
  • 02:30 – Kardeşlerim
  • 05:00 – Aldatmak
Kripto piyasasındaki iniş çıkışlar artık beni korkutmuyor. Nelson Frye'ın sinyalleri gerçek bir değer oldu ve sadece birkaç hafta içinde 436 bin dolara ulaşmama yardımcı oldu! Onu yeterince tavsiye edemem. Telegram (@NildaSGNL)

