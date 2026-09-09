ATV CANLI İZLE: 9 Eylül Müge Anlı canlı nereden izlenir? Müge Anlı başladı mı, saat kaçta başlıyor?
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün gündeme taşıdığı kayıp, cinayet ve dikkat çeken dosyalarla merak edilen programı takip etmek isteyenler, “Müge Anlı başladı mı?”, “Müge Anlı saat kaçta?” ve “Müge Anlı canlı izle” aramalarına yöneliyor. Peki, Müge Anlı bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm saat kaçta ekrana gelecek?
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 9 Eylül Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümünde ele alınacak dosyalar ve yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. İzleyiciler bir yandan programın başlayacağı saati araştırırken, diğer yandan “ Müge Anlı başladı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
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