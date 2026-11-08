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Atletico Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, Atletico Madrid Barcelona nereden CANLI izlenir?

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Atletico Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, Atletico Madrid Barcelona nereden CANLI izlenir?
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İspanya La Liga'da Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Atletico Madrid, Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda rakibini ağırlayacak. İki takımın da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediği mücadele öncesinde futbolseverler, Atletico Madrid Barcelona maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Atletico Madrid Barcelona maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Atletico Madrid Barcelona maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

ATLETİCO MADRİD BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid Barcelona maçı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler S Sport kanalını, internetten takip etmek isteyenler ise S Sport Plus platformunu tercih edebilecek.

ATLETİCO MADRİD BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid Barcelona maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

ATLETİCO MADRİD BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki İspanya La Liga karşılaşması, Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Atletico Madrid ev sahibi olacak.

S SPORT KAÇINCI KANALDA?

S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. S Sport, Disney+ üzerinden internetten de izlenebiliyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden erişilebilen dijital bir yayın platformu. Platform için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. S Sport Plus'ı izlemek için şu adımlar izlenebilir:

1. S Sport Plus'ın resmi internet sitesine ya da mobil uygulamasına giriş yapın.

2. Hesabınız yoksa üyelik oluşturun.

3. Abonelik paketlerinden birini seçerek ödeme işlemini tamamlayın.

4. Canlı yayınlar bölümünden izlemek istediğiniz maçı seçin.

S Sport Plus yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden erişilebiliyor.

ATLETİCO MADRİD BARCELONA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Atletico Madrid Barcelona maçını canlı izlemek isteyenler için iki seçenek bulunuyor. Karşılaşma, televizyonda Turkcell TV+ 77. kanaldaki S Sport üzerinden, internette ise S Sport Plus ve Disney+ üzerinden takip edilebilecek.

ATLETİCO MADRİD BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Atletico Madrid Barcelona maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı S Sport ya da S Sport Plus üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

S SPORT DONMADAN NASIL İZLENİR?

Atletico Madrid Barcelona maçını internet üzerinden donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması ve uygulamanın güncel tutulması yayın kalitesini artırıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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