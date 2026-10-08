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Atilla Taş'ın kızı kaç yaşında?

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Atilla Taş'ın kızı kaç yaşında?
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Atilla Taş kızı kaç yaşında sorusu, ünlü şarkıcının kızı Sezen Taş'ın Mersin'de hayatını kaybetmesinin ardından en çok aranan konular arasına girdi. Atilla Taş'ın İlkay Sarıköse ile evliliğinden 1992 yılında dünyaya gelen Sezen Taş, 34 yaşındaydı. İki çocuk annesi olan Sezen Taş'ın, Erdemli ilçesindeki bir sitede bulunan apartmanın 14. katından düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Şarkıcı Atilla Taş'ın acı günü magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Kızı Sezen Taş'ın Mersin'de hayatını kaybettiği haberinin ardından "Atilla Taş'ın kızı kaç yaşında, kimdir, kaç çocuğu var?" soruları merak konusu oldu. 1992 doğumlu Sezen Taş, evli ve iki çocuk annesiydi. Genç kadının cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair resmi açıklama bekleniyor. İşte Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş hakkında bilinenler...

ATİLLA TAŞ'IN KIZI KAÇ YAŞINDA?

Atilla Taş'ın İlkay Sarıköse ile evliliğinden 1992 yılında dünyaya gelen Sezen Taş, 34 yaşındaydı. İki çocuk annesi olan Sezen Taş'ın, Erdemli ilçesindeki bir sitede bulunan apartmanın 14. katından düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi

SEZEN TAŞ'IN KİMİNLE EVLİ, EŞİ KİMDİR?

Sezen Taş'ın özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği biliniyor. Bu nedenle genç ismin kiminle evli olduğu ve eşinin kimliği hakkında kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Sezen Taş'ın evliliğine ilişkin bilinen bilgiler, iki çocuk sahibi olduğu yönünde. Eşinin kimliği konusunda ise mevcut bilgiler doğrultusunda isim vermek mümkün değil.

SEZEN TAŞ'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Sezen Taş'ın evliliğinden iki çocuğu bulunuyor. Genç ismin hayatını kaybetmesinin ardından geride iki çocuğunu bıraktığı bilgisi gündeme geldi.

Atilla Taş'ın yıllar önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda dede olacağını duyurması da Sezen Taş'ın çocuk sahibi olmasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer alıyor. Söz konusu paylaşım, yıllar önce Sezen Taş'ın anne olacağına ilişkin gelişmenin duyurulduğu anlardan biri olarak biliniyor.

Sezen Taş'ın özel yaşamını kamuoyundan uzak tutması nedeniyle çocuklarının kimlikleri ve özel hayatlarına ilişkin ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

SEZEN TAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesi, Atilla Taş'ın kızını kaybetmesi nedeniyle gündeme geldi. Verilen bilgilere göre genç isim yüksek kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Sezen Taş'ın vefatının ardından özellikle eşi ve çocuklarıyla ilgili bilgiler merak edilirken, özel yaşamına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerin sınırlı olduğu görülüyor. Genç ismin iki çocuğunun bulunduğu biliniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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