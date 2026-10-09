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Atilla Taş Alevi mi, Sunni mi, Atilla Taş aslen nereli?

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Atilla Taş Alevi mi, Sunni mi, Atilla Taş aslen nereli?
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Atilla Taş Alevi mi, Sünni mi, aslen nereli? Kızı Sezen Taş’ı kaybetmesinin ardından yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşen ünlü şarkıcı Atilla Taş’ın hayatı ve kökenleri merak konusu oldu. Uzun yıllardır müzik ve televizyon dünyasında yer alan sanatçının memleketi, ailesi ve geçmişine dair sorular arama motorlarında öne çıkıyor. İşte Atilla Taş’ın memleketi ve kökenleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Atilla Taş aslen nereli sorusu, son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. “Ham Çökelek” şarkısıyla geniş kitlelerin tanıdığı sanatçının doğduğu şehir, çocukluk yılları ve ailesinin kökenleri, hayranları tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Atilla Taş nereli, inancı ve mezhebiyle ilgili bilinenler neler? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

ATİLLA TAŞ ALEVİ Mİ, SÜNNİ Mİ? ATİLLA TAŞ ASLEN NERELİ?

Atilla Taş Alevi mi, Sünni mi, Atilla Taş aslen nereli? Kızı Sezen Taş’ı kaybetmesinin ardından yeniden gündeme gelen ünlü şarkıcı Atilla Taş’ın hayatı, ailesi ve kökenleri merak edilen konular arasına girdi. Arama motorlarında sanatçının memleketi ve inancına dair sorular öne çıkarken, Taş’ın hayat hikâyesi yeniden araştırılmaya başlandı. İşte Atilla Taş hakkında bilinenler...

ATİLLA TAŞ ASLEN NERELİ?

Atilla Taş, 4 Şubat 1975'te Adana’nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. Sanatçı, aslen Adanalıdır. Çocukluk yıllarını Ceyhan’da geçiren Taş, ilkokul ve ortaokulu da bu ilçede tamamladı. Ünlü şarkıcı, zaman zaman yaptığı açıklamalarda Çukurova’ya ve memleketi Ceyhan’a olan bağlılığını dile getirdi.

ATİLLA TAŞ ALEVİ Mİ, SÜNNİ Mİ?

Atilla Taş bir paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Benim babam Alevi, annem Sünni. Ya anamı vermeselerdi babama, ben nasıl olacaktım? Bir Atillanız bile olmayacaktı o zaman! Hayırsız ve fakir köftehorlar!”

ÇOCUKLUĞU VE AİLESİ

Atilla Taş’ın annesi, oğlu henüz bebekken çalışmak için Almanya’ya gitti. Bu nedenle Taş, çocukluk yıllarının büyük bölümünü anneannesinin yanında geçirdi. Lise eğitimine İstanbul’da başlayan sanatçı, ailesinin daha sonra Mersin’e taşınmasıyla hayatına burada devam etti. Taş, 1991 yılında henüz 16 yaşındayken Mersin’de İlkay Sarıköse ile evlendi ve bu evlilikten 1992'de kızı Sezen dünyaya geldi.

MÜZİK KARİYERİ

Askerlik görevini Manisa ve Hakkari’de tamamlayan Atilla Taş, şarkıcı olma hayaliyle İstanbul’a döndü. Yapımcı Erol Köse ile tanışmasının ardından 1998'de çıkardığı ilk albümü “Kırmızılım”daki “Ham Çökelek” şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. Sanatçı, sonraki yıllarda albümleri, televizyon programları ve dizilerle uzun süre ekranlarda yer aldı.

ATİLLA TAŞ’IN ACI GÜNÜ

Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş, Mersin’in Erdemli ilçesinde hayatını kaybetti. İki çocuk annesi olan Sezen Taş’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, Atilla Taş’a sanat camiasından ve sevenlerinden çok sayıda taziye mesajı iletildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
2000

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