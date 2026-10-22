Atilla Karaoğlan hani takımlı tutuyor? Atilla Karaoğlan kimdir?

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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Derbi öncesinde Karaoğlan’ın hayatı, hakemlik kariyeri ve tuttuğu takım merak konusu oldu. Peki, Atilla Karaoğlan hangi takımlı, kimdir? Detaylar...

ATİLLA KARAOĞLAN HANGİ TAKIMLI?

Trendyol Süper Lig’de 9. haftanın hakem atamaları kapsamında Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek isim Atilla Karaoğlan oldu. Derbi öncesinde hakemin hayatı, hakemlik kariyeri ve hangi takımı tuttuğu merak konusu oldu. Karaoğlan’ın tuttuğu takıma ilişkin resmî bir bilgi veya açıklama bulunmuyor.

ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan, 22 Haziran 1986 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. Sporla iç içe bir aile ortamında büyüyen Karaoğlan’ın babası eski futbolcudur. Futbol antrenörlüğü eğitimi alan Karaoğlan, öğretmenlik mesleğini de sürdürmektedir.

2007 yılında futbol hakemliğine adım atan Karaoğlan, alt liglerde görev yaptıktan sonra üst klasmanlara yükseldi. 2018 yılında Spor Toto 1. Lig’de maç yönetmeye başlayan hakem, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig’de düzenli olarak görev almaya başladı.

Ulusal düzeydeki hakemlik kariyerinin yanı sıra uluslararası alanda da görev üstlenen Atilla Karaoğlan, FIFA kokartlı hakemler arasında yer alıyor. Ayrıca FIFA Video Yardımcı Hakem (VAR) listesinde de bulunuyor.

Atilla Karaoğlan, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine atanmasıyla yeniden gündeme geldi.