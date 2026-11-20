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Athletic Bilbao Espanyol maçı, bugün, 20 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İspanya La Liga kapsamında oynanacak karşılaşma Bilbao'daki San Mamés Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Athletic Bilbao Espanyol maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları maç öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Athletic Bilbao Espanyol maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

ATHLETİC BİLBAO ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao Espanyol maçı, S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ATHLETİC BİLBAO ESPANYOL MAÇI S SPORT PLUS CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, S Sport'un dijital yayın platformu olarak internet üzerinden hizmet veriyor. Abonelik sahibi izleyiciler, karşılaşmayı S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlardan canlı izleyebiliyor.

La Liga maçları için Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında ayrı bir kanal numarası bulunmuyor.

ATHLETİC BİLBAO ESPANYOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Karşılaşma S Sport Plus üzerinden yayınlanacağı için maçı izlemek isteyenlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

ATHLETİC BİLBAO ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN?

Athletic Bilbao Espanyol maçı, bugün, 20 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma İspanya La Liga kapsamında gerçekleştirilecek.

ATHLETİC BİLBAO ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Athletic Bilbao Espanyol maçı Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

ATHLETİC BİLBAO ESPANYOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Athletic Bilbao ile Espanyol arasındaki İspanya La Liga karşılaşması Bilbao'daki San Mamés Stadyumu'nda oynanacak.

SAN MAMÉS'TE CUMA GECESİ

Athletic Bilbao, San Mamés'teki coşkulu taraftarının desteğiyle Espanyol'u yenerek ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor. Espanyol ise Bask deplasmanından puan alarak ligdeki konumunu güçlendirmenin peşinde olacak.