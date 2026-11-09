Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya kimdir, Göksel Kaya kaç yaşında, aslen nereli?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya kimdir, Göksel Kaya kaç yaşında, aslen nereli?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım yaklaşırken, Atatürk'e olan benzerliğiyle tanınan Göksel Kaya yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ve katıldığı etkinliklerle sık sık dikkat çeken Kaya, merak edilen isimler arasında yer alıyor. Vatandaşlar, Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve aslen nereli olduğunu araştırıyor.

Göksel Kaya, Atatürk'e olan benzerliğiyle tanınan oyuncu. 1964 yılında Ardahan'da doğan Kaya, uzun yıllardır İzmir'de yaşıyor. Atatürk'ü canlandırdığı film ve etkinliklerle tanınan Kaya, aynı zamanda özel güvenlik sektöründe iş insanı olarak faaliyet gösteriyor. İşte Göksel Kaya'nın hayatına ilişkin merak edilenler.

GÖKSEL KAYA KİMDİR?

Göksel Kaya, Atatürk'e olan fiziksel benzerliğiyle Türkiye genelinde tanınan sinema ve tiyatro oyuncusu. Çeşitli filmlerde ve sahne çalışmalarında Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Kaya, bu rolleriyle geniş kitlelerin dikkatini çekti. Kaya, özellikle milli bayramlarda ve anma törenlerinde düzenlenen etkinliklerde yer alıyor. Sosyal medyada da Atatürk temalı paylaşımlarıyla takip ediliyor. Oyunculuğun yanı sıra bir özel güvenlik şirketinin sahibi olduğu da biliniyor. Kamuoyunda adı zaman zaman "Göksal Kaya" olarak da geçiyor.

GÖKSEL KAYA KAÇ YAŞINDA?

1964 doğumlu olan Göksel Kaya, 62 yaşında.

GÖKSEL KAYA ASLEN NERELİ?

Göksel Kaya, aslen Ardahanlı. Kaya, 1964 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. Uzun süredir İzmir'de yaşayan Kaya, basında genellikle "İzmirli sanatçı" olarak anılıyor.

GÖKSEL KAYA NE İŞ YAPIYOR?

Göksel Kaya, sinema ve tiyatro oyunculuğu yapıyor. Atatürk'ü canlandırdığı yapımlar ve katıldığı etkinliklerle tanınan Kaya, aynı zamanda özel güvenlik sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi.

GÖKSEL KAYA ATATÜRK'Ü HANGİ YAPIMLARDA CANLANDIRDI?

Göksel Kaya, çeşitli filmlerde ve sahne gösterilerinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı. Kaya, Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen anma etkinlikleri başta olmak üzere pek çok organizasyonda Atatürk rolüyle yer aldı.

GÖKSEL KAYA NEDEN ATATÜRK'E BENZİYOR?

Göksel Kaya'nın yüz hatları, bakışları ve fiziksel görünümü Atatürk'e büyük benzerlik gösteriyor. Kaya, saç ve bıyık modeli ile kıyafet tercihleriyle de bu benzerliği öne çıkarıyor. Bu benzerlik, Kaya'yı Türkiye'de Atatürk'e en çok benzeyen isimlerden biri olarak tanınır hale getirdi.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Giyim devi Sarar'da miras kavgası! Aile mahkemelik oldu

Türk giyim devinde kriz! Hisseler el değiştirdi, ortalık karıştı
8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare

Dün geceye damga vuran kare!

Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi71

Video çekip G.Saraylı Kürtlere seslendi: Şerefiniz ve haysiyetiniz...
Yılan defalarca ısırdı, o nasihat verdi! İlginç görüntüler

Yılan defalarca ısırdı, o nasihat verdi! İlginç görüntüler
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak

Aziz Başkan bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti

Arda Güler'den anlamlı ziyaret!
İzmir'deki patlamanın şiddeti görgü tanıklarının sözlerine yansıdı: Deprem oluyor sandık

İzmir'deki patlamanın şiddetini görgü tanıkları anlattı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'Birikim' dediği para için 27 yıl gerekiyor17

"Birikim" dediği para için bakın ne kadar çalışmak gerekiyor?
HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi

Haberi alan koştu geldi, kimseyi sakinleştiremiyorlar
Şenol Güneş, TFF'den A Milli Takım için teklif aldı mı? Yanıt verdi

''A Milli Takım için teklif geldi mi?'' sorusuna açık açık yanıt verdi
Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor16

Bir dönemin efsanesi TikTok'ta milletten para dileniyor