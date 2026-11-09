Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya kimdir, Göksel Kaya kaç yaşında, aslen nereli?

Göksel Kaya, Atatürk'e olan benzerliğiyle tanınan oyuncu. 1964 yılında Ardahan'da doğan Kaya, uzun yıllardır İzmir'de yaşıyor. Atatürk'ü canlandırdığı film ve etkinliklerle tanınan Kaya, aynı zamanda özel güvenlik sektöründe iş insanı olarak faaliyet gösteriyor. İşte Göksel Kaya'nın hayatına ilişkin merak edilenler.

GÖKSEL KAYA KİMDİR?

Göksel Kaya, Atatürk'e olan fiziksel benzerliğiyle Türkiye genelinde tanınan sinema ve tiyatro oyuncusu. Çeşitli filmlerde ve sahne çalışmalarında Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Kaya, bu rolleriyle geniş kitlelerin dikkatini çekti. Kaya, özellikle milli bayramlarda ve anma törenlerinde düzenlenen etkinliklerde yer alıyor. Sosyal medyada da Atatürk temalı paylaşımlarıyla takip ediliyor. Oyunculuğun yanı sıra bir özel güvenlik şirketinin sahibi olduğu da biliniyor. Kamuoyunda adı zaman zaman "Göksal Kaya" olarak da geçiyor.

GÖKSEL KAYA KAÇ YAŞINDA?

1964 doğumlu olan Göksel Kaya, 62 yaşında.

GÖKSEL KAYA ASLEN NERELİ?

Göksel Kaya, aslen Ardahanlı. Kaya, 1964 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. Uzun süredir İzmir'de yaşayan Kaya, basında genellikle "İzmirli sanatçı" olarak anılıyor.

GÖKSEL KAYA NE İŞ YAPIYOR?

Göksel Kaya, sinema ve tiyatro oyunculuğu yapıyor. Atatürk'ü canlandırdığı yapımlar ve katıldığı etkinliklerle tanınan Kaya, aynı zamanda özel güvenlik sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi.

GÖKSEL KAYA ATATÜRK'Ü HANGİ YAPIMLARDA CANLANDIRDI?

Göksel Kaya, çeşitli filmlerde ve sahne gösterilerinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı. Kaya, Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen anma etkinlikleri başta olmak üzere pek çok organizasyonda Atatürk rolüyle yer aldı.

GÖKSEL KAYA NEDEN ATATÜRK'E BENZİYOR?

Göksel Kaya'nın yüz hatları, bakışları ve fiziksel görünümü Atatürk'e büyük benzerlik gösteriyor. Kaya, saç ve bıyık modeli ile kıyafet tercihleriyle de bu benzerliği öne çıkarıyor. Bu benzerlik, Kaya'yı Türkiye'de Atatürk'e en çok benzeyen isimlerden biri olarak tanınır hale getirdi.