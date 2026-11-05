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Atalanta Kairat Almaty maçı hangi kanalda, Atalanta Kairat Almaty nereden CANLI izlenir?

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Atalanta Kairat Almaty maçı hangi kanalda, Atalanta Kairat Almaty nereden CANLI izlenir?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İtalyan ekibi Atalanta, yarın akşam sahasında Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty'yi konuk edecek. Avrupa futbolunun takipçileri, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Atalanta, iç saha avantajını kullanarak Kairat Almaty karşısında 3 puan hedefliyor. Kazak ekibi ise zorlu İtalya deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 6 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Atalanta Kairat Almaty maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

ATALANTA KAIRAT ALMATY MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta Kairat Almaty maçı, tabii Spor 6 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor 6'nın yayınına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

ATALANTA KAIRAT ALMATY NEREDEN CANLI İZLENİR?

Atalanta Kairat Almaty maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 6 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

ATALANTA KAIRAT ALMATY MAÇI NE ZAMAN?

Atalanta Kairat Almaty maçı yarın, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.

ATALANTA KAIRAT ALMATY MAÇI SAAT KAÇTA?

Atalanta Kairat Almaty maçı, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 6 üzerinden canlı takip edebilecek.

ATALANTA KAIRAT ALMATY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atalanta ile Kairat Almaty arasındaki karşılaşma, İtalya'nın Bergamo kentindeki New Balance Arena'da oynanacak. Ev sahibi Atalanta, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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