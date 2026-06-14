Atakan Karazor Türkçe konuşuyor mu, Türkçe biliyor mu, Atakan Karazor ana dili ne?

Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanarak taraftarları heyecanlandıran Atakan Karazor Türkçe biliyor mu? Almanya'nın Essen kentinde dünyaya gelen ve profesyonel kariyerinin tamamını Almanya'da geçiren Atakan'ın, Türkçeye ne kadar hakim olduğu arama motorlarında en çok aratılanlar arasına girdi. Babası ve ailesiyle olan bağları sayesinde Türkçeyi anlayan ancak röportajlarında genellikle Almanca ve İngilizceyi tercih eden Atakan Karazor'un ana dili ve iletişim kurarken kullandığı diller hakkında tüm detaylar haberimizde.

ATAKAN KARAZOR TÜRKÇE KONUŞUYOR MU?

Almanya doğumlu olmasına rağmen köklerine olan bağlılığıyla bilinen Atakan Karazor, Türkçeyi ileri seviyede konuşabilmektedir. Birçok futbolseverin "Acaba biliyor mu?" diye merak ettiği yıldız oyuncu, Türkçeye olan hakimiyetiyle şaşırtıyor. Sahada ve saha dışında Türkçeyi etkin bir şekilde kullanan Atakan, iletişim becerileriyle takım içinde de köprü görevi görüyor.

Atakan Karazor, Almanya'da doğup büyümesi nedeniyle Almancayı ana dili seviyesinde konuşsa da, aile içindeki iletişimi ve kültürel bağı sayesinde Türkçeyi de adeta ana dili gibi konuşmaktadır. İki dile de tam hakimiyet sağlayan tecrebüli orta saha, bu özelliği sayesinde hem Bundesliga'da hem de Ay-Yıldızlı formayla adaptasyon sorunu yaşamadan performans sergiliyor.

RÖPORTAJLARDA TÜRKÇE TERCİHİ

Milli yıldızı diğer birçok gurbetçi futbolcudan ayıran en büyük özellik, basın karşısındaki tavrıdır. Atakan Karazor, katıldığı yayınlarda ve verdiği röportajlarda Türkçe konuşmayı tercih ediyor. Kendini ifade ederken oldukça akıcı bir üslup kullanan Karazor, bu samimi tavrıyla Türk taraftarların kısa sürede takdirini ve sempatisini kazanmayı başardı.